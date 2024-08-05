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Генпрокуратура признала нежелательным Фонд имени Конрада Аденауэра

Ведомости

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.», – уточнил он (цитата по ТАСС).

Генпрокуратура также признала нежелательными организациями французскую Assemblée des Peuples du Caucase, швейцарскую EF Education First и польскую Fundacja OSTMOST.

Фонд имени Конрада Аденауэра, названный в честь первого канцлера ФРГ, был создан в 1955 г. Он является крупнейшим политическим фондом Германии. Отделения фонда находятся в 120 странах мира. Его представительство в России работает с 1990 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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