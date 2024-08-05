Генпрокуратура признала нежелательным Фонд имени Конрада Аденауэра
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность Фонда имени Конрада Аденауэра. Об этом заявил официальный представитель ведомства Андрей Иванов.
«Генеральной прокуратурой РФ принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.», – уточнил он (цитата по ТАСС).
Генпрокуратура также признала нежелательными организациями французскую Assemblée des Peuples du Caucase, швейцарскую EF Education First и польскую Fundacja OSTMOST.
Фонд имени Конрада Аденауэра, названный в честь первого канцлера ФРГ, был создан в 1955 г. Он является крупнейшим политическим фондом Германии. Отделения фонда находятся в 120 странах мира. Его представительство в России работает с 1990 г.