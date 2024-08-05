Суд отправил в колонию бывших топ-менеджеров «Почты России»
Суд приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к заключению в исправительных колониях за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Емельченкова и Синичкина признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Емельченков будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима 3,5 года. Синичкину назначено наказание в виде лишения свободы на три года, его также поместят в исправительную колонию общего режима.
Суд лишил бывших топ-менеджеров права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях. Емельченков не сможет делать это в течение двух с половиной лет, а Синичкин – двух лет. Их взяли под стражу в зале суда.
«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечает, что Емельченков и Синичкин с февраля по октябрь 2018 г. незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний – ООО «Сервионика», АО «Ай-Теко», ООО «Мэйкор-Сервис» и АО «Инфосистемы Джет». Они являлись подрядчиками «Почты России». Действия обвиняемых причинили госкомпании ущерб на 1,58 млрд руб.