Суд отправил в колонию бывших топ-менеджеров «Почты России»

Суд лишил бывших топ-менеджеров права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях. Емельченков не сможет делать это в течение двух с половиной лет, а Синичкин – двух лет. Их взяли под стражу в зале суда.