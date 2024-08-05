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Суд отправил в колонию бывших топ-менеджеров «Почты России»

Ведомости

Суд приговорил бывших топ-менеджеров «Почты России» Сергея Емельченкова и Андрея Синичкина к заключению в исправительных колониях за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Емельченкова и Синичкина признали виновными по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Емельченков будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима 3,5 года. Синичкину назначено наказание в виде лишения свободы на три года, его также поместят в исправительную колонию общего режима.

Суд лишил бывших топ-менеджеров права занимать руководящие должности, связанные с распорядительными и административно-хозяйственными функциями в государственных и муниципальных предприятиях. Емельченков не сможет делать это в течение двух с половиной лет, а Синичкин – двух лет. Их взяли под стражу в зале суда.

«Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела отмечает, что Емельченков и Синичкин с февраля по октябрь 2018 г. незаконно изменяли системы штрафных санкций для четырех IT-компаний – ООО «Сервионика», АО «Ай-Теко», ООО «Мэйкор-Сервис» и АО «Инфосистемы Джет». Они являлись подрядчиками «Почты России». Действия обвиняемых причинили госкомпании ущерб на 1,58 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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