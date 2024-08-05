Путин утвердил положение об управлении по мониторингу и анализу соцпроцессов

Путин утвердил положение об управлении по мониторингу и анализу соцпроцессовЕго возглавляет Александр Харичев
Президент России Владимир Путин утвердил положение об управлении по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Это следует из указа, размещенного на портале официального опубликования правовых актов.
«Управление президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов является самостоятельным подразделением администрации президента», – говорится в положении к указу.
Само управление было создано указом от 12 июня. Помимо этого, появилось еще четыре новых управления. Как писали тогда «Ведомости», его возглавил Александр Харичев. Ранее он руководил управлением по вопросам Госсовета (УГС; при нем занималось прежде всего выборами, социологией и проч.). За это управление отвечает первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, кремлевский куратор внутренней политики.
Среди основных задач управления помимо мониторинга и анализа – организация и обеспечение взаимодействия президента с представителями экспертного сообщества, подготовка и обобщение материалов по общественно-политической ситуации в стране, а также участие в подготовке предложений главе государства по вопросам политического планирования.
Управление будет участвовать в сборе и обобщении информации о социальных процессах в России в целом и в регионах, о предстоящих важнейших событиях в жизни страны, о ходе избирательных кампаний, о национальных и конфессиональных отношениях, о деятельности политических партий, общественных объединении и иных структур гражданского общества – об их отношении к основным проблемам внутренней политики государства. Кроме того, управление будет мониторить позицию по данным проблемам центральных и региональных СМИ для подготовки докладов.
После анализа и прогнозирования ситуации управление будет проводить консультации с Советом Федерации и Госдумой, властями регионов и МСУ, партиями, общественными объединениями и иными структурами гражданского общества.
В функциях управления указано изучение общественного мнения о деятельности президента, правительства и других органов власти. Кроме того, речь идет об опросах общественного мнения в отношении предложений о изменению законодательства и участие в подготовке законопроектов.
Управление будет организовывать консультации с представителями палат Федерального собрания, руководителями депутатских объединений, властями регионов и органов местного самоуправления, лидерами политических партий, иных общественных объединений и религиозных организаций, предпринимателями, деятелями науки и культуры.
Новое управление получает большую цельность, поскольку в прошлом варианте был контраст между профильной выборной тематикой и сопутствующим этому политическим проектированием функцией в виде обеспечения работы Госсовета, говорил «Ведомостям» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
С ним согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Утрачено курирование Госсовета. Остальные функции остались в целом без изменений. Но стало больше акцентов на аналитическую роль управления».