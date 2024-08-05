Путин утвердил положение об управлении по мониторингу и анализу соцпроцессов

Управление будет участвовать в сборе и обобщении информации о социальных процессах в России в целом и в регионах, о предстоящих важнейших событиях в жизни страны, о ходе избирательных кампаний, о национальных и конфессиональных отношениях, о деятельности политических партий, общественных объединении и иных структур гражданского общества – об их отношении к основным проблемам внутренней политики государства. Кроме того, управление будет мониторить позицию по данным проблемам центральных и региональных СМИ для подготовки докладов.