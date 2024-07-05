Чем будет заниматься новое управление президента по мониторингу и социологии

В президентском указе от 12 июня говорилось, что проект положения об управлении по мониторингу и социологии должен быть представлен на утверждение в течение трех месяцев. Тогда же пройдут все окончательные назначения в управлении, полагает один из собеседников. В то же время, к примеру, в управлении внутренней политики, которое переконфигурации не подверглось, сотрудники уже оформлены, говорит собеседник «Ведомостей».