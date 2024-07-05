Чем будет заниматься новое управление президента по мониторингу и социологии

Чем будет заниматься новое управление президента по мониторингу и социологииУ начальника управления Александра Харичева будет два заместителя – Борис Рапопорт и Алексей Семенов
В Кремле заканчивается формирование штатного расписания нового управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавил Александр Харичев. В новом управлении будет четыре департамента, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близких к администрации президента (АП). У Харичева теперь будет два заместителя. Свой пост сохранит Борис Рапопорт, который был замначальника управления по обеспечению деятельности Госсовета (УГС), когда его возглавлял Харичев. Кроме того, замначальника управления станет референт Алексей Семенов, который в последние годы курировал выборы в электорально сложных регионах, например в Хакасии.
Президент Владимир Путин 12 июня подписал указы о должностных лицах АП и об образовании новых управлений в составе администрации. Всего в администрации появилось пять новых управлений.
На месте прежнего УГС было образовано два новых управления. Первое – управление президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета, которое возглавил экс-начальник экспертного управления Владимир Симоненко. Это управление курирует помощник президента Алексей Дюмин. Второе – управление президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов, которое возглавил Харичев. За это управление отвечает первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, кремлевский куратор внутренней политики.
До переконфигурации в УГС было четыре департамента: департамент физкультуры и спорта; по подготовке заседаний Госсовета (работу непосредственно Госсовета курировал помощник президента, сейчас его советник Игорь Левитин); мониторинга и анализа социальных процессов; обеспечения взаимодействия с экспертными организациями. После формирования АП в 2024 г. первые два департамента, непосредственно связанные с Госсоветом, перешли в обновленное управление Симоненко – под кураторство Дюмина.
А департамент мониторинга и анализа социальных процессов и департамент обеспечения взаимодействия с экспертными организациями остались за Харичевым в новом управлении. Первое подразделение возглавляет Ольга Парамонова, второе – Андрей Демин.
Кроме того, в структуре управления Харичева появится два новых «политических» департамента, говорят два источника «Ведомостей». Один будет отвечать за выборы, второй – за «идеологическую составляющую». «Условно – за агитацию и пропаганду», – поясняет собеседник «Ведомостей».
Руководители новых департаментов пока на свои посты не назначены, говорит источник. «Высока вероятность, что их возглавят подчиненные Харичева, людей со стороны пока брать не планируется», – отмечает один из собеседников. Это же подтверждает еще один источник.
В президентском указе от 12 июня говорилось, что проект положения об управлении по мониторингу и социологии должен быть представлен на утверждение в течение трех месяцев. Тогда же пройдут все окончательные назначения в управлении, полагает один из собеседников. В то же время, к примеру, в управлении внутренней политики, которое переконфигурации не подверглось, сотрудники уже оформлены, говорит собеседник «Ведомостей».
По сути, в управлении по мониторингу и социологии «нет ничего нового, кроме названия» и того, что две темы, непосредственно связанные с Госсоветом, ушли к Дюмину, отмечает один из источников. Управление Харичева будет отвечать за организацию и проведение электоральных и «неэлекторальных» кампаний, будет заниматься экспертным обеспечением деятельности, социологией, мониторингом, идеологической работой, указывает собеседник.
«Поэтому с содержательной точки зрения в работе управления ничего не поменяется – заниматься управление будет тем же, чем раньше. Раньше в управлении работа выстраивалась, можно сказать, в штабном порядке по решению определенных задач, так будет и сейчас», – считает собеседник, близкий к администрации.
Собеседники «Ведомостей» говорят, что пока у управления по мониторингу и социологии нет сокращения, как было с УГС. «Придумают еще, хотя сложно – много букв», – замечает один из источников.
Новое управление получает большую цельность, поскольку в прошлом варианте был контраст между профильной выборной тематикой и сопутствующим этому политическим проектированием и номинальной функцией в виде обеспечения работы Госсовета, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Стоит дождаться заполнения вакансий, но в целом пока это скорее подтверждение сложившегося места в системе. Есть некоторая неопределенность вокруг идеологического блока, поскольку на него претендуют и другие подразделения», – считает Виноградов.
С ним согласен вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский: «Утрачено курирование Госсовета. Остальные функции остались в целом без изменений. Но стало больше акцентов на аналитическую роль департамента». Интригу создает как раз перспектива двух новых департаментов – в какой мере они реально будут заниматься выборами, добавляет Туровский: «От этого зависит, какими будут отношения с управлением президента по внутренней политике. Возможно, здесь будет усилена идеологическая составляющая наряду с аналитической».