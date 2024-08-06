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Умер глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Ведомости

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской республики Исмаил Бердиев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КЧР.

«Да», – ответил представитель управления на вопрос ТАСС о смерти Бердиева.

Соболезнования выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в Telegram-канале муфтията республики. «Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и представителям межрелигиозного диалога. <...> Скорбим вместе с родными и близкими Исмаила-хаджи, разделяем их боль и утро», – говорится в сообщении.

Бердиев руководил религиозным управлением Карачаево-Черкесской республики с 1991 г. В 2003 г. на заседании Координационного центра мусульман Северного Кавказа его избрали новым председателем. С 2004 г. был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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