Умер глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев

Бердиев руководил религиозным управлением Карачаево-Черкесской республики с 1991 г. В 2003 г. на заседании Координационного центра мусульман Северного Кавказа его избрали новым председателем. С 2004 г. был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.