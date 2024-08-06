Умер глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Бердиев
Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа и муфтий Карачаево-Черкесской республики Исмаил Бердиев скончался в возрасте 70 лет. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман КЧР.
Соболезнования выразил муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев в Telegram-канале муфтията республики. «Исмаил-хаджи Бердиев был выдающимся религиозным деятелем, посвятившим свою жизнь служению исламу и представителям межрелигиозного диалога. <...> Скорбим вместе с родными и близкими Исмаила-хаджи, разделяем их боль и утро», – говорится в сообщении.
Бердиев руководил религиозным управлением Карачаево-Черкесской республики с 1991 г. В 2003 г. на заседании Координационного центра мусульман Северного Кавказа его избрали новым председателем. С 2004 г. был членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России.