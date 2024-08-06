Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже
Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.
«По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», – сказала Фон Керков на брифинге в Женеве (цитата по «РИА Новости»).
Австралийское издание 7 News сообщило, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания на Играх в Париже. Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор рассказал, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне. Некоторые спортсмены, в том числе Лани Паллистер и Элла Рамзи, снялись с соревнований, другие соревновались с вирусом. Зак Стабблети-Кук, серебряный призер в беге на 200 м с перерывом среди мужчин, был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID.
6 августа федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 28,2% в сравнении с прошлой неделей. Заболеваемость выросла в 58 субъектах, а в 14 регионах – более чем в среднем по стране.