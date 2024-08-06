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Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже

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Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Фон Керков.

«По меньшей мере у 40 спортсменов были получены положительные результаты тестов», – сказала Фон Керков на брифинге в Женеве (цитата по «РИА Новости»).

Австралийское издание 7 News сообщило, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания на Играх в Париже. Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор рассказал, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне. Некоторые спортсмены, в том числе Лани Паллистер и Элла Рамзи, снялись с соревнований, другие соревновались с вирусом. Зак Стабблети-Кук, серебряный призер в беге на 200 м с перерывом среди мужчин, был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID.

6 августа федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 28,2% в сравнении с прошлой неделей. Заболеваемость выросла в 58 субъектах, а в 14 регионах – более чем в среднем по стране.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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