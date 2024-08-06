Более 40 спортсменов заразились COVID-19 на Олимпийских играх в Париже

Австралийское издание 7 News сообщило, что более 40 австралийских олимпийцев сдали тесты с положительным результатом на COVID и другие респираторные заболевания на Играх в Париже. Главный тренер сборной Австралии по плаванию Рохан Тейлор рассказал, что некоторые пловцы заразились во время своей девятидневной программы в бассейне. Некоторые спортсмены, в том числе Лани Паллистер и Элла Рамзи, снялись с соревнований, другие соревновались с вирусом. Зак Стабблети-Кук, серебряный призер в беге на 200 м с перерывом среди мужчин, был среди тех, кто продолжал соревноваться, несмотря на положительный результат теста на COVID.