Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28% за неделю

С 29 июля по 4 августа в российские больницы с коронавирусом попали 886 человек, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе. При этом число госпитализаций выросло в 29 регионах, а в 14 из них показатель по лечению в стационаре выше, чем в среднем по России.