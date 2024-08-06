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Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28% за неделю

Ведомости

Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 28,2% в сравнении с прошлой неделей, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 5,43», – говорится в сообщении.

Заболеваемость выросла в 58 субъектах, а в 14 регионах – более чем в среднем по стране.

С 29 июля по 4 августа в российские больницы с коронавирусом попали 886 человек, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе. При этом число госпитализаций выросло в 29 регионах, а в 14 из них показатель по лечению в стационаре выше, чем в среднем по России.

Выздоровевших пациентов – на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей (7785 человек). За последние семь дней от вируса скончались 10 человек.

6 августа сообщалось, что с 22 по 28 июля число заболевших коронавирусом в России выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив 6200 случаев, или 4,24 случая на 100 000 населения. В предыдущие три недели показатель заболеваемости тоже постепенно увеличивался. По словам представителя пресс-службы Роспотребнадзора, эта статистика свидетельствует о небольшом подъеме заболеваемости коронавирусом.

В мае «Ведомости» писали, что в России было обнаружено 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Новый штамм относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Для этой инфекции характерны лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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