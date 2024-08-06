Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28% за неделю
Заболеваемость коронавирусом в России увеличилась на 28,2% в сравнении с прошлой неделей, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 000 населения составил 5,43», – говорится в сообщении.
Заболеваемость выросла в 58 субъектах, а в 14 регионах – более чем в среднем по стране.
С 29 июля по 4 августа в российские больницы с коронавирусом попали 886 человек, что на 0,6% меньше, чем на прошлой неделе. При этом число госпитализаций выросло в 29 регионах, а в 14 из них показатель по лечению в стационаре выше, чем в среднем по России.
Выздоровевших пациентов – на 7,5% больше в сравнении с предыдущей неделей (7785 человек). За последние семь дней от вируса скончались 10 человек.
6 августа сообщалось, что с 22 по 28 июля число заболевших коронавирусом в России выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив 6200 случаев, или 4,24 случая на 100 000 населения. В предыдущие три недели показатель заболеваемости тоже постепенно увеличивался. По словам представителя пресс-службы Роспотребнадзора, эта статистика свидетельствует о небольшом подъеме заболеваемости коронавирусом.
В мае «Ведомости» писали, что в России было обнаружено 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT. Новый штамм относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире. Для этой инфекции характерны лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.