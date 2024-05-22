Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

Вместе с этим в России впервые за 2,5 месяца федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19. За неделю с 13 по 19 мая в стационары попали на 34,6% больше пациентов, чем неделей ранее, – 2469 человек. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 из 89 регионов, в том числе в 31 субъекте этот показатель оказался выше, чем в среднем по России.