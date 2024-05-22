Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRT

Роспотребнадзор обнаружил в России новые варианты коронавируса FLiRTВпервые за 2,5 месяца выросло число госпитализированных с ковидом, за неделю показатель увеличился более чем на треть
Роспотребнадзор выявил в России 178 случаев новых вариантов коронавируса FLiRT, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ведомства. Свое имя FLiRT получил от названий мутаций в генетическом коде.
«За весь период мониторинга [в РФ] выявлено 178 случаев новых вариантов FLiRT, в том числе вариантов KP.2 (3 случая), KP.1.1 (5 случаев), KS.1 (170 случаев). Все они не представляют большей опасности, чем его другие разновидности», – рассказал он.
FLiRT относится к семейству омикрон и, по предварительным данным, может стать доминирующей линией во всем мире, сообщал Роспотребнадзор 15 мая. Характерными симптомами для инфекции, вызванной вариантом FLiRT, по данным службы, являются: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния.
Из-за распространения варианта FLiRT Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) прогнозируют летом увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Америке, писала 20 мая газета Financial Times. По данным CDC, с начала марта доля FLiRT от общего числа случаев коронавируса в США возросла с 3,8 до 28,2% на 11 мая. В Великобритании данные варианты на 15 мая занимали 21% от всех случаев, следует из международной базы данных геномного секвенирования вируса GISAID. Всего FLiRT обнаружен в 14 странах Европы и в Израиле, по данным Всемирной организации здравоохранения.
Вместе с этим в России впервые за 2,5 месяца федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о росте числа госпитализированных с COVID-19. За неделю с 13 по 19 мая в стационары попали на 34,6% больше пациентов, чем неделей ранее, – 2469 человек. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 из 89 регионов, в том числе в 31 субъекте этот показатель оказался выше, чем в среднем по России.
Представитель Роспотребнадзора назвал такой рост спрогнозированным. По его словам, он связан с большим количеством контактов между людьми в майские праздники.
Общий показатель заболеваемости в России, по данным оперштаба, за этот период тоже вырос на 14,7% по сравнению с предыдущей неделей. Он составил 8,1 на 100 000 населения. Рост заболеваемости отмечен в 53 субъектах, в том числе в 21 регионе он выше среднероссийского, говорится в сообщении оперштаба. С 13 по 19 мая умерло 54 человека, неделей ранее – 47 человек (+15%).
По словам научного руководителя сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольги Шуппо, количество обращений пациентов с ОРВИ и характерными для коронавируса признаками растет. «Рост небольшой, но явный», – говорит она. Тогда как в конце весны, когда погода уже устоялась, количество обращений обычно снижалось, добавила Шуппо.
Инфекционист, заведующий кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский также называет сложившуюся ситуацию «неординарной». По его словам, в конце мая заболеваемость, наоборот, должна снижаться. Он не исключает влияние нового подвида омикрона на рост числа заболевших.
Однозначных данных об опасности FLiRT пока нет. Роспотребнадзор в своих сообщениях ссылается на японское исследование, которое говорит о меньшей заразности новой группы вариантов коронавируса по сравнению с теми, что доминируют сейчас в России (JN.1).
Инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит о том, что праправнуки омикрона, наоборот, обычно более заразны, но не обладают, как до 2022 г., серьезной патогенностью, т. е. способностью вызывать инфекцию. «То есть штамм заразный, но не зловредный. Тяжелых проявлений меньше, последствий меньше, хотя они по-прежнему есть, в том числе постковидный синдром», – пояснил он.
Последние виды омикрона переносились людьми «относительно легко», процент летальности был невысоким, поэтому ожидать серьезных изменений от нового вида не стоит, говорит Вознесенский. Но окончательные выводы, включая необходимость вакцинации, можно будет сделать по итогам различных исследований – например, изучение геномов вируса, заключил он.