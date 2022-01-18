В Китае почти нет «омикрона». Почему?«Ведомости» изучили, как сейчас живет страна, где впервые обнаружили коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 13 января сообщила о рекордном числе заразившихся коронавирусом за сутки в мире – 3,4 млн. В лидерах – США и страны Евросоюза, которые на фоне распространения высокозаразного штамма «омикрон» показали рекордные уровни суточной заболеваемости: 12 января за сутки заразились почти 1,4 млн американцев (17 января – 850 000). Во Франции рекордным по суточным случаям заражения стало 11 января, когда заболели 350 000 французов (17 января – почти 128 000).
В Китае, где 13 декабря был зарегистрирован первый случай «омикрона», на 17 января, по данным государственного комитета по делам здравоохранения КНР, за сутки зафиксировано только 163 новых случая коронавируса и ни одного – летального. В процентном соотношении это значительный рост заболеваемости. Для сравнения: 13 ноября 2021 г. было зарегистрировано 57 случаев, а 13 декабря – 80, то есть двукратный рост за два месяца. Но в целом для 1,4 млрд населения КНР такой результат – статистическая погрешность, и в этом заслуга политики «нулевой терпимости» Пекина к инфекции. Она включает фактическое закрытие страны от контактов с внешним миром, а также многомиллионных городов и административных районов при обнаружении в них единичных новых случаев.
Последним ярким примером такой политики стал крупный промышленный портовый город Тяньцзинь с населением 13,9 млн человек, находящийся в непосредственной близости от Пекина (21,5 млн человек), где в феврале должны пройти зимние Олимпийские игры. 10 января мегаполис был фактически закрыт. Жителям запретили выходить на улицу, семьям разрешили выбрать одного человека, покидающего дом для совершения покупок, но только в пределах своего района. Такие меры ввели после обнаружения в Тяньцзине седьмого января 20 новых случаев, что по китайским меркам считается крупной вспышкой. Девятого января в городе началось массовое тестирование жителей, которое изначально хотели провести в течение суток. 17 января в Тяньцзине зафиксировано 80 случаев заражения.
Полный локдаун: затратно, но пока эффективно
До сих пор китайская стратегия сдерживания коронавируса была затратной, но в целом эффективной, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, китаист Василий Кашин. Статистические ухищрения со стороны властей тут минимальны, так как мы не видим избыточной смертности как в других, в том числе развитых странах, сравнимой с жертвами от серьезной войны, – такое скрыть невозможно. Но эта стратегия имеет свои пределы и может работать только до определенного момента, считает Кашин. Если вирус не ослабнет или не будет выработана на 100% эффективная вакцина, даже при полной вакцинации ситуация в любой момент может выйти из-под контроля.
Фактически китайцы уже пожертвовали многими важными направлениями внешнеэкономических связей, сильно ограничили дипломатическую активность и нанесли ущерб отношениям с целым рядом близких партнеров, напоминает Кашин. Но новые карантины могут повлиять и на внутриэкономическую ситуацию в КНР. Goldman Sachs 11 января понизил прогноз роста китайского ВВП в 2022 г. с 4,8 до 4,3% на фоне вероятного снижения потребительской активности и издержек бизнеса в связи с текущими и будущими карантинами. Негативное влияние «омикрона» будет сконцентрировано в I квартале, считают в банке.
Изоляционную и карантинную политику Китая не может повторить больше никто, уверен Кашин: Вьетнам, поначалу успешно использовавший часть китайских наработок и прошедший часть 2020 г. с «аномально» низкой заражаемостью, в итоге встретился с остальными волнами, а КНДР, доведшая китайский метод до абсолюта, столкнулась с угрозой голода. И сейчас, когда в Китае начинается хоть и медленный, но рост заболеваемости, властям вновь приходится «запирать» гигантские многомиллионные агломерации, вроде Тяньцзиня, рассуждает Кашин. Но, несмотря на жесткие локдауны, у Китая в итоге есть шанс сдвинуться туда же, где находится весь остальной мир, и Пекин может столкнуться с жестким ударом эпидемии в 2022 г. на фоне проведения Олимпиады.
Жесткие превентивные меры: почему другие так не могут
Преимуществом КНР является высочайшая доля вакцинации: по данным госкомитета по делам здравоохранения КНР, в стране на 13 января введено 2,92 млрд доз вакцин, а полностью вакцинированы 1,262 млрд человек при населении в 1,439 млрд (87%). Поэтому сопоставимой с американской или европейской смертности не будет, но риски будут высокие, что особенно болезненно – на фоне Олимпиады и съезда КПК осенью, считает Кашин, поэтому страна будет точно закрыта от мира как минимум до осени.
Действия Пекина с точки зрения эпидемиологии такие, какими они и должны быть везде в идеале: предотвращающие, а не «социально вынужденные», как во многих странах мира, включая развитые, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Но он согласен с Кашиным в том, что такой подход под силу только самому Китаю и больше никому. В остальных странах (и в условно демократических и даже условно авторитарных) видно, что власти оглядываются на недовольство населения и вводят строгие, хотя и не идущие ни в какое сравнение с китайскими, ограничения только в разгар очередной волны на фоне избыточной смертности и переполненности больниц, когда общество переходит от неприятия ограничений к их требованию.
«Если китайцы не изменят стратегию нулевой толерантности к COVID-19, то они не «потонут» и в волне «омикрона», а «материковый» Китай продолжит демонстрировать десятки, максимум сотни заражений в день на фоне сотен тысяч и миллионов в США и Европе. Но вопрос в том, как долго китайцы будут закрытыми. Видимо, это будет весь 2022 г.», – заключает эксперт.