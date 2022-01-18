В Китае почти нет «омикрона». Почему?

Действия Пекина с точки зрения эпидемиологии такие, какими они и должны быть везде в идеале: предотвращающие, а не «социально вынужденные», как во многих странах мира, включая развитые, уверен руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков. Но он согласен с Кашиным в том, что такой подход под силу только самому Китаю и больше никому. В остальных странах (и в условно демократических и даже условно авторитарных) видно, что власти оглядываются на недовольство населения и вводят строгие, хотя и не идущие ни в какое сравнение с китайскими, ограничения только в разгар очередной волны на фоне избыточной смертности и переполненности больниц, когда общество переходит от неприятия ограничений к их требованию.