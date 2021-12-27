Почему невозможна стопроцентная вакцинация россиян от коронавируса

Количество людей с медотводами может варьироваться от 1 до 10%, говорят эксперты. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что противопоказания к вакцинации может иметь около 10% взрослого населения России. Эпидемиолог Василий Власов в свою очередь предполагает, что таких людей гораздо меньше – около 2–3%. По мнению же гендиректора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, Минздрав корректирует список противопоказаний и число людей с медотводом вскоре составит около 1%.