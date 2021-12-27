Почему невозможна стопроцентная вакцинация россиян от коронавируса

Почему невозможна стопроцентная вакцинация россиян от коронавирусаС таким призывом выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
Для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу необходима стопроцентная вакцинация россиян, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на итоговой пресс-конференции. Правда, привить все население страны невозможно, кроме того, в этом нет необходимости, отмечают опрошенные «Ведомостями» эксперты.
Существует минимум две категории граждан, которым пока недоступна вакцинация от коронавируса, – это люди с медицинскими противопоказаниями к прививкам и дети.
Количество людей с медотводами может варьироваться от 1 до 10%, говорят эксперты. Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский считает, что противопоказания к вакцинации может иметь около 10% взрослого населения России. Эпидемиолог Василий Власов в свою очередь предполагает, что таких людей гораздо меньше – около 2–3%. По мнению же гендиректора клиники «Рассвет» Алексея Парамонова, Минздрав корректирует список противопоказаний и число людей с медотводом вскоре составит около 1%.
Для вакцинации подростков от коронавируса в возрасте от 12 до 17 лет зарегистрирована вакцина «Спутник М» Центра им. Гамалеи. 20 декабря Минздрав внес ее в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Дети в этом возрасте относятся к третьему уровню приоритета по вакцинации против коронавируса.
По данным Росстата на июль 2021 г., в России проживает почти 28 млн детей в возрасте до 14 лет включительно (более детальную разбивку по годам статистическое ведомство не делает), или 20% населения страны.
По словам директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга, организация также подала в Минздрав России документы на проведение клинических исследований вакцины против коронавирусной инфекции для детей в возрасте от 6 до 11 лет. То есть в дальнейшем не охваченной вакцинацией останется группа детей до 6 лет.
Популяционный иммунитет к коронавирусу в России составляет 60,4%, сообщал 24 декабря федеральный оперативный штаб. Во время итоговой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявлял, что рассчитывает на достижение коллективного иммунитета в 80% в конце I квартала – во II квартале 2022 г. Президент отметил, что специалисты некоторых стран говорят о необходимости достижения популяционного иммунитета на уровне 90-95%.
Парамонов говорит, что, согласно эпидемиологическим правилам, уровня в 70-80% будет достаточно, а при увеличении этого показателя защитная способность расти уже не будет. Необходимость достижения коллективного иммунитета на уровне 95% пока существует в формате предположения, что это снизит риск заражения новыми появляющимися штаммами, пояснил он.