Людей с медотводом от вакцинации против коронавируса внесут в специальный реестр

Людей с медотводом от вакцинации против коронавируса внесут в специальный реестрПротивопоказания к вакцинации есть примерно у 10% населения, считает эксперт
16 ноября Минздрав опубликовал приказ о форме сертификата для вакцинированных, переболевших COVID-19, и тех, у кого есть противопоказания к прививкам от коронавируса. Согласно мерам, предложенным правительством на фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19, справка о медицинских противопоказаниях, наряду с QR-кодами привитого и переболевшего, должна стать пропуском для посещения общественных мест, а также покупки билетов на поезда и самолеты. Из приказа Минздрава следует, что гражданам с медотводом QR-коды выдаваться не будут, а будут выдавать сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента.
Согласно «Порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19» Минздрава от 24 июля, для каждой из пяти зарегистрированных в России вакцин («Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак») существует свой перечень противопоказаний. Но для всех этих препаратов есть ряд одинаковых ограничений: гиперчувствительность к компонентам вакцины, тяжелые аллергические реакции, период грудного вскармливания, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний, а также возраст до 18 лет.
Точный подсчет количества людей, у которых есть медотвод, затруднен, говорят опрошенные «Ведомостями» эксперты. По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, более 10% взрослого населения страны может иметь противопоказания от вакцинации. Эпидемиолог, профессор НИУ ВШЭ Василий Власов считает, что доля взрослого населения с медицинскими отводами незначительна – около 2–3%.
Противопоказания бывают постоянные и временные (проявляются редко). К постоянным противопоказаниям относятся тяжелые реакции и температура выше 40 градусов после первого введения вакцины, сказала иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева.
Аллергия есть у 17,5–35% населения страны, следует из данных Института иммунологии ФМБА России, но это лишь временное противопоказание. «При аллергии вакцинация проводится, но вне фазы обострения», – говорит Вознесенский. Его данные согласуются с рекомендациями Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов (РААКИ). Вакцинация нежелательна в случае, если пациент ранее перенес тяжелую аллергическую реакцию на компоненты, входящие в состав вакцины, говорится в документе РААКИ.
Пациенты с острыми инфекционными и неинфекционными заболеваниями (около 2% от взрослого населения) также могут проходить вакцинацию после выздоровления, говорит Вознесенский. Другая категория – люди с хроническими заболеваниями: по его оценкам, ими страдает более 10% взрослых россиян. Но противопоказанием для прививки является обострение заболевания. Вопрос о вакцинации людей с иммунодефицитом и злокачественными заболеваниями решается с профильным специалистом: «Нередко человека приводят в состояние ремиссии и далее прививают».
Представитель Минздрава не ответил на вопрос, сколько граждан на данный момент запросили медотвод от прививки. Согласно подписанному 16 ноября документу теперь медработники должны будут вносить данные о людях с противопоказаниями к вакцинации в специальную базу. Пациенты с тяжелыми аутоиммунными заболеваниями, включая системную красную волчанку и ревматоидный артрит, требуют также создать отдельный QR-код для людей с медотводом. Соответствующую петицию они создали 15 ноября на Change.org, ее подписали 74 100 человек. Авторы обращают внимание, что из-за отсутствия QR-кодов пациенты не могут передвигаться на общественном транспорте, а также посещать бассейны и фитнес-центры. Сейчас QR-коды вводятся регионами (Татарстан, Волгоградская область).
По словам заместителя председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяны Соломатиной, усилия по созданию коллективного иммунитета требуются именно для того, чтобы защитить от инфекции тех, кто не может привиться, – детей и людей с медицинскими противопоказаниями. На 15 ноября уровень популяционного иммунитета в России составляет 49%, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с ковидом (цитата по «Интерфаксу»).
Риск заразиться и стать переносчиком инфекции у людей с медотводами высок: не исключено, что для посещения некоторых общественных мест они должны будут предъявлять отрицательные ПЦР-тесты, заявил «Ведомостям» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. К такой практике уже прибегли власти Санкт-Петербурга: с 8 ноября обладатели медотводов при посещении мест массового скопления людей должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест. Вопрос о том, потребуется ли всем гражданам с медотводом ПЦР-тест, представитель Роспотребнадзора переадресовал в федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом, где он остался без ответа.
Подход к гражданам с медотводом будет обсуждаться дополнительно еще до принятия правительственных законопроектов о QR-кодах, говорил 15 ноября заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов после того, как совет нижней палаты решил отложить первое чтение инициатив на декабрь.