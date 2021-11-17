Людей с медотводом от вакцинации против коронавируса внесут в специальный реестр

16 ноября Минздрав опубликовал приказ о форме сертификата для вакцинированных, переболевших COVID-19, и тех, у кого есть противопоказания к прививкам от коронавируса. Согласно мерам, предложенным правительством на фоне роста заболеваемости и смертности от COVID-19, справка о медицинских противопоказаниях, наряду с QR-кодами привитого и переболевшего, должна стать пропуском для посещения общественных мест, а также покупки билетов на поезда и самолеты. Из приказа Минздрава следует, что гражданам с медотводом QR-коды выдаваться не будут, а будут выдавать сертификаты с указанием противопоказания и срока действия документа, индивидуального для каждого пациента.