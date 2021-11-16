Привитые от COVID-19 смогут не изолироваться после контакта с заболевшим

Привитые от COVID-19 смогут не изолироваться после контакта с заболевшимРоспотребнадзор утвердил новые правила профилактики коронавируса
Вакцинированные от COVID-19 смогут в течение полугода не уходить на изоляцию после контакта с заболевшим, следует из постановления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.
Смогут не уходить на изоляцию также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, если после контакта с зараженным у них нет симптомов заболевания, говорится в документе. Для всех остальных предусмотрена двухнедельная самоизоляция со дня последнего контакта с коронавирусным больным или до выздоровления.
При этом в случае контакта с больным россияне обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от наличия симптомов и иммунного статуса. Исследование выполняется на 10-12 день с момента контакта с зараженным, сказано в постановлении Роспотребнадзора.
В таком порядке есть логика, говорит инфекционист, главврач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков: «Привитые от коронавируса люди могут быть переносчиками инфекции, но вероятность этого ниже, чем у непривитых или неболевших». Из-за массовости заболевания в стране отправлять таких людей на изоляцию нецелесообразно ни с экономической, ни с социальной точек зрения, считает он.
Американские исследования показывают, что вакцинированные люди заражают других в 7-8 раз реже, чем непривитые, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. «Дело в том, что заражение прерывается автоматически, вирус уничтожается вскоре после того, как попал в организм, и не развивается в болезнь», – отмечает он. Это исследование проводили на вакцине Pfizer, но Парамонов уверен, что его результаты актуальны и для российских вакцин.
Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 16 ноября, днем ранее в России было выявлено 36 818 заболевших, скончались 1240 человек.