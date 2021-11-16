Привитые от COVID-19 смогут не изолироваться после контакта с заболевшим

Американские исследования показывают, что вакцинированные люди заражают других в 7-8 раз реже, чем непривитые, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. «Дело в том, что заражение прерывается автоматически, вирус уничтожается вскоре после того, как попал в организм, и не развивается в болезнь», – отмечает он. Это исследование проводили на вакцине Pfizer, но Парамонов уверен, что его результаты актуальны и для российских вакцин.