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Общество

Привитые от COVID-19 смогут не изолироваться после контакта с заболевшим

Роспотребнадзор утвердил новые правила профилактики коронавируса
Анна Киселева
Евгений Разумный / Ведомости

Вакцинированные от COVID-19 смогут в течение полугода не уходить на изоляцию после контакта с заболевшим, следует из постановления руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, опубликованного 16 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Смогут не уходить на изоляцию также переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев, если после контакта с зараженным у них нет симптомов заболевания, говорится в документе. Для всех остальных предусмотрена двухнедельная самоизоляция со дня последнего контакта с коронавирусным больным или до выздоровления. 

При этом в случае контакта с больным россияне обязаны сдавать ПЦР-тест на коронавирус вне зависимости от наличия симптомов и иммунного статуса. Исследование выполняется на 10-12 день с момента контакта с зараженным, сказано в постановлении Роспотребнадзора.

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В таком порядке есть логика, говорит инфекционист, главврач «Инвитро Сибирь» Андрей Поздняков: «Привитые от коронавируса люди могут быть переносчиками инфекции, но вероятность этого ниже, чем у непривитых или неболевших». Из-за массовости заболевания в стране отправлять таких людей на изоляцию нецелесообразно ни с экономической, ни с социальной точек зрения, считает он. 

Американские исследования показывают, что вакцинированные люди заражают других в 7-8 раз реже, чем непривитые, говорит гендиректор клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. «Дело в том, что заражение прерывается автоматически, вирус уничтожается вскоре после того, как попал в организм, и не развивается в болезнь», – отмечает он. Это исследование проводили на вакцине Pfizer, но Парамонов уверен, что его результаты актуальны и для российских вакцин.

Согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 16 ноября, днем ранее в России было выявлено 36 818 заболевших, скончались 1240 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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