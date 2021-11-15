Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте рассмотрят в декабре

Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте рассмотрят в декабреПосле нерабочих дней, когда действовали ограничения, число заразившихся снизилось на 2%
Совет Госдумы направил законопроекты правительства, которые обяжут граждан страны предъявлять QR-коды о вакцинации в общественных местах и на транспорте, в рассылку для сбора отзывов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. «Принято решение направить инициативы в рассылку для обсуждения до 14 декабря включительно – в регионы, в Общественную палату, Счетную палату, Совет Федерации», – написал Володин.
Белый дом внес поправки в Госдуму 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России: по данным на 2 сентября, за предыдущие сутки заболело 18 985 человек, умерло 798 человек, а на 12 ноября эти показатели составили уже 40 123 и 1235 соответственно. Кроме того, как сообщила в тот же день вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, за девять месяцев 2021 г. 91,2% избыточной смертности в России пришлось именно на COVID-19, пандемия влияет и на систему здравоохранения.
Согласно первому законопроекту Белого дома (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры поправками в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводятся на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство. Пост в Instagram Госдумы о внесении этих законопроектов набрал за два дня более 92 000 комментариев.
Как писали «Ведомости», еще накануне обсуждался вариант, при котором первое чтение правительственных инициатив может пройти уже в четверг, 18 ноября. Собеседник, близкий к «Единой России», и источник в совете Думы говорят, что на данный момент решено перенести первое чтение на более поздний период – после 14 декабря. «На совете выступил Володин, он предложил разослать инициативы в регионы, посмотреть на реакцию, ведь история довольно резонансная», – говорит другой собеседник, близкий к руководству Госдумы. По его словам, законопроекты нужно детально обсудить еще до первого чтения.
Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев заявил после совета Думы, что в адрес единороссов приходит «много обращений»: «Мы видим, что люди обеспокоены, и внимательно анализируем ситуацию, ведем консультации с экспертным сообществом, с представителями кабинета министров, Минздравом, Роспотребнадзором. Нам важно детально обсудить законопроекты и вынести взвешенное решение». По словам собеседника, близкого к администрации президента, временной лаг с принятием законопроектов правительства позволит полноценно учесть мнение граждан на каждую предложенную новеллу.
В то же время еще до принятия законодательных мер глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщила, что в России зафиксировано снижение заболеваемости ковидом впервые за два месяца. По ее словам, в целом по стране заболеваемость снизилась на 2%. В 9 субъектах сокращение заболеваемости варьируется от 2% (в Архангельской области) до 23% (в Москве), рассказала Попова. По ее словам, причиной снижения послужил режим нерабочих дней (действовал по всей стране с 30 октября по 7 ноября) и принятые в его рамках меры.
Меры, которые были предприняты, когда вводились только QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, позволяют стабилизировать эпидемиологическую ситуацию
«Как мы видим, меры, которые были предприняты на предыдущей неделе, на неделе, когда вводились только QR-коды и останавливалась работа торговых центров и общепита, все это позволяет стабилизировать эпидемиологическую ситуацию. Безусловно, меры, которые были приняты, эффективны», – подчеркнула глава Роспотребнадзора. Единственным регионом, где показатели заболеваемости превысили общероссийские, стала Амурская область, доложила Попова.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что система QR-кодов показывает свою эффективность в «сдерживании заболеваемости». Но, по его словам, эпидемиологическая ситуация в регионах неоднородная, в 26 из них отмечается высокая нагрузка на систему здравоохранения последние 10 дней. Такая «нарастающая неоднородность» в регионах требует поддержания и соблюдения «немедицинских мер» в каждом субъекте России, отметил Мурашко.