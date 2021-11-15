Законопроект о QR-кодах в общественных местах и на транспорте рассмотрят в декабре

Согласно первому законопроекту Белого дома (поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), с 1 февраля по 1 июня 2022 г. граждане старше 18 лет при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины, обязаны будут предъявлять один из документов: QR-код о вакцинации или перенесенном ковиде либо справку о медотводе. До 1 февраля будет установлен переходный период – вместо них можно будет предъявить ПЦР-тест. Аналогичные меры поправками в Воздушный кодекс и устав железнодорожного транспорта вводятся на железнодорожном и авиатранспорте при междугородных и международных перевозках. Дату завершения переходного периода на транспорте отдельно определит правительство. Пост в Instagram Госдумы о внесении этих законопроектов набрал за два дня более 92 000 комментариев.