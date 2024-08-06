Заболеваемость ковидом растет четвертую неделю в связи с приближением осени

Терапевт сети клиник «Будь здоров» Надежда Мацкевич отметила небольшой рост числа обращений пациентов с ОРВИ, коронавирусом и пневмонией в июле в Москве, точных цифр она не привела. В июле также наметилась тенденция к росту спроса на ПЦР-диагностику на коронавирус: число выполненных тестов увеличилось в 2,5 раза в сравнении с июлем 2023 г., тогда как в июне рост к июню 2023 г. составлял всего лишь 15%, добавил представитель компании, ссылаясь на данные собственной лаборатории. Например, если в мае число положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в столице было 0,9% (от общего числа выполненных ПЦР-исследований на коронавирус), в июне – 0,3%, то в июле их стало уже 3,7%, рассказал он. По мнению инфекциониста сети «Будь здоров» Глеба Рыжова, усиление подъема заболеваемости можно ожидать в осенние месяцы.