Заболеваемость ковидом растет четвертую неделю в связи с приближением осени

Заболеваемость ковидом растет четвертую неделю в связи с приближением осениПочти треть случаев приходится на варианты коронавируса FLiRT
Число заболевших коронавирусом в России с 22 по 28 июля (на 30-й неделе) выросло на 14% по сравнению с предыдущей неделей, составив 6200 случаев, или 4,24 случая на 100 000 населения, следует из данных Роспотребнадзора. Этот показатель увеличился в 49 субъектах, в 13 из них он возрос больше чем в среднем по стране, говорится в отчете федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Наибольшее число новых случаев на 30-й неделе приходится на Центральный федеральный округ (2336), Приволжский федеральный округ (1113) и Северо-Западный федеральный округ (1062).
В предыдущие три недели показатель заболеваемости тоже постепенно увеличивался: на 27-й неделе – 3,56 на 100 000 населения, на 28-й неделе – 3,67 на 100 000 населения, на 29-й неделе – 3,72 на 100 000 населения. Впрочем, как отметил представитель пресс-службы Роспотребнадзора, эта статистика свидетельствует о небольшом подъеме заболеваемости коронавирусом.
Львиная доля пациентов с ковидом переносят его в виде легкой респираторной инфекции – они не попадают в поле зрения организаций здравоохранения и не учитываются в статистике заболеваемости, поэтому говорить о реальном росте количества заражений трудно, сказал «Ведомостям» инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Рост заболеваемости коронавирусом в июле, скорее всего, вызван увеличением числа поездок людей в другие города и страны в сезон отпусков, сказал «Ведомостям» главврач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. Увеличивать показатель заболеваемости в России может и штамм FLiRT, который «очень активно» распространялся весной в странах Европы, предположил он.
Впервые о выявлении в России новых вариантов коронавируса FLiRT (относится к семейству омикрон) Роспотребнадзор сообщил 22 мая. Среди характерных симптомов инфекции, вызванной вариантом FLiRT, служба выделяла следующие: лихорадка, кашель, боль в горле, слабость, головные и мышечные боли, потеря вкуса или обоняния. Как сообщил «Ведомостям» представитель Роспотребнадзора, доминирующим в России остается штамм омикрон, включающий варианты FLiRT, на долю которых приходится почти треть случаев. Пятая их часть приходится на разновидность JN.1.16.1. В Москве преобладающими являются разновидности JN.1.16.1 и ХВВ*, добавили в службе.
Распространение коронавируса зависит не от сезонных факторов, а от появления новых штаммов, считает Поздняков. «То есть возникает новый штамм, снижается иммунная прослойка населения, новый штамм лучше уходит из-под атаки иммунной системы, лучше заражает людей, заболеваемость подрастает», – сказал эксперт. Например, в июне 2021 г. начался подъем заболеваемости штаммом коронавируса дельта, напомнил инфекционист.
Число госпитализаций с 22 по 28 июля (на 30-й неделе) в РФ выросло на 13,5% к предыдущей неделе, составив 891 человека. Рост этого показателя произошел в 35 регионах, свидетельствуют данные федерального оперштаба. Представители Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы не ответили на запрос «Ведомостей» об актуальной статистике госпитализированных с коронавирусом.
Терапевт сети клиник «Будь здоров» Надежда Мацкевич отметила небольшой рост числа обращений пациентов с ОРВИ, коронавирусом и пневмонией в июле в Москве, точных цифр она не привела. В июле также наметилась тенденция к росту спроса на ПЦР-диагностику на коронавирус: число выполненных тестов увеличилось в 2,5 раза в сравнении с июлем 2023 г., тогда как в июне рост к июню 2023 г. составлял всего лишь 15%, добавил представитель компании, ссылаясь на данные собственной лаборатории. Например, если в мае число положительных ПЦР-тестов на COVID-19 в столице было 0,9% (от общего числа выполненных ПЦР-исследований на коронавирус), в июне – 0,3%, то в июле их стало уже 3,7%, рассказал он. По мнению инфекциониста сети «Будь здоров» Глеба Рыжова, усиление подъема заболеваемости можно ожидать в осенние месяцы.
Заместитель медицинского директора ГК «Медси» Ксения Шеховцова заявила, что число обращений с симптомами коронавируса за последнюю неделю июля в столичных и региональных клиниках сети в среднем выросло на 4% по сравнению со средними недельными показателями за июнь. Данный показатель пока нельзя отнести к значимому скачку, говорит Шеховцова. По ее словам, происходит плавное начало высокого эпидемиологического периода: «Люди возвращаются из отпусков, выходят на работу в офисы, начинается подготовка к учебному сезону».