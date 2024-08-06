Кабмин до 1 сентября рассмотрит меры господдержки для обновления электричек
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах господдержки по обновлению парка электричек. Кабмин должен представить доклад до 1 сентября текущего года. Соответствующее поручение опубликовала пресс-служба Кремля.
«[Рассмотреть вопрос о] реализации мер государственной поддержки, направленных на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с возможностью применения механизмов льготного лизинга и льготного кредитования», – говорится в поручении.
Путин также поручил сформировать модели стимулирования воздушных перевозок пассажиров – это повысит авиационную мобильность населения. В частности, кабмину необходимо определить механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств.
Поручения даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Кабмин должен представить доклад до 1 сентября текущего года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.
5 августа стало известно, что ВЭБ.РФ и Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») заключили кредитное соглашение на 7,27 млрд руб., средства предназначены для производства в России перспективных пассажирских вагонов. До 2027 г. завод должен нарастить мощности производства электропоездов «Иволга» для обеспечения растущих объемов перевозок на маршрутах Московских центральных диаметров.