Кабмин до 1 сентября рассмотрит меры господдержки для обновления электричек

5 августа стало известно, что ВЭБ.РФ и Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») заключили кредитное соглашение на 7,27 млрд руб., средства предназначены для производства в России перспективных пассажирских вагонов. До 2027 г. завод должен нарастить мощности производства электропоездов «Иволга» для обеспечения растущих объемов перевозок на маршрутах Московских центральных диаметров.