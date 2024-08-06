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Кабмин до 1 сентября рассмотрит меры господдержки для обновления электричек

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о мерах господдержки по обновлению парка электричек. Кабмин должен представить доклад до 1 сентября текущего года. Соответствующее поручение опубликовала пресс-служба Кремля.

«[Рассмотреть вопрос о] реализации мер государственной поддержки, направленных на обновление железнодорожного пригородного подвижного состава, в том числе с возможностью применения механизмов льготного лизинга и льготного кредитования», – говорится в поручении.

Путин также поручил сформировать модели стимулирования воздушных перевозок пассажиров – это повысит авиационную мобильность населения. В частности, кабмину необходимо определить механизмы стимулирования, объемы, источники финансирования и показатели эффективности использования бюджетных средств.

Поручения даны по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссии Госсовета по направлениям социально-экономического развития. Кабмин должен представить доклад до 1 сентября текущего года. Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин и руководитель комиссии Госсовета по направлению «Транспорт», глава Бурятии Алексей Цыденов.

5 августа стало известно, что ВЭБ.РФ и Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») заключили кредитное соглашение на 7,27 млрд руб., средства предназначены для производства в России перспективных пассажирских вагонов. До 2027 г. завод должен нарастить мощности производства электропоездов «Иволга» для обеспечения растущих объемов перевозок на маршрутах Московских центральных диаметров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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