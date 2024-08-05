ВЭБ выделит 7 млрд рублей на разработку пассажирских вагонов

6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 г. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг». Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов. В конце июля пресс-служба правительства России сообщила, что инвестиционный проект по созданию ВСМ включат в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых.