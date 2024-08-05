ВЭБ выделит 7 млрд рублей на разработку пассажирских вагонов
ВЭБ.РФ и Тверской вагоностроительный завод (ТВЗ, входит в АО «Трансмашхолдинг») заключили кредитное соглашение на 7,27 млрд руб., средства предназначены для производства в России перспективных пассажирских вагонов. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Проект позволит выпускать новые электропоезда, полностью состоящие из отечественных комплектующих. Это значительный шаг в развитии машиностроения, повышение уровня комфорта пассажиров и транспортных железнодорожных перевозок», – заявил зампредседателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян.
По словам генерального директора ТВЗ Артема Овеляна, общая стоимость проекта составляет более 9,37 млрд руб. Из них 7,27 млрд руб. – заемная часть, остальное – софинансирование.
Проект рассчитан на три года – до июня 2027 г. Завод намерен запустить в серийное производство новый модельный ряд одноэтажных вагонов в габарите Т. Они будут отличаться увеличенной шириной проходов и размеров спальных мест. ТВЗ также планирует освоить выпуск нового модельного ряда двухэтажных вагонов.
Кроме того, до 2027 г. завод должен нарастить мощности производства электропоездов «Иволга» для обеспечения растущих объемов перевозок на маршрутах Московских центральных диаметров с учетом планов по их продлению в регионы, говорится в пресс-релизе.
6 июня правительство утвердило распоряжение о строительстве первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Первый электропоезд для ВСМ планируется произвести в 2027 г. Основным производителем высокоскоростных поездов для магистрали будет группа «Синара». В кооперации по проекту примет участие также второй крупнейший российский производитель железнодорожной техники «Трансмашхолдинг». Он обеспечит поставки ряда компонентов и систем для новых поездов. В конце июля пресс-служба правительства России сообщила, что инвестиционный проект по созданию ВСМ включат в перечень самоокупаемых, что позволит привлечь из Фонда национального благосостояния до 300 млрд руб. по ставке не более 1% годовых.