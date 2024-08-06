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Бортпроводник из Италии задержан в России из-за запуска дрона

Ведомости

Бортпроводника итальянской авиакомпании задержали в Москве после того, как он запустил квадрокоптер над парком «Зарядье», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам гражданина Италии, он не был в курсе запрета на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве, а дрон запустил для съемки живописных видов столицы. Правоохранители составили в отношении иностранца административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ). Квадрокоптер Dji изъят для экспертизы.

Запрет на запуск беспилотников действует в Москве с 3 мая 2023 г. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, под ограничение попадают все дроны, кроме тех, которые используются органами госвласти.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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