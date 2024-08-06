Бортпроводник из Италии задержан в России из-за запуска дрона
Бортпроводника итальянской авиакомпании задержали в Москве после того, как он запустил квадрокоптер над парком «Зарядье», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам гражданина Италии, он не был в курсе запрета на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве, а дрон запустил для съемки живописных видов столицы. Правоохранители составили в отношении иностранца административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ). Квадрокоптер Dji изъят для экспертизы.
Запрет на запуск беспилотников действует в Москве с 3 мая 2023 г. Как сообщал мэр города Сергей Собянин, под ограничение попадают все дроны, кроме тех, которые используются органами госвласти.