Бортпроводник из Италии задержан в России из-за запуска дрона

По словам гражданина Италии, он не был в курсе запрета на использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Москве, а дрон запустил для съемки живописных видов столицы. Правоохранители составили в отношении иностранца административный протокол по статье о нарушении правил использования воздушного пространства (ст. 11.4 КоАП РФ). Квадрокоптер Dji изъят для экспертизы.