Супругу блогера Портнягина обвинили в посредничестве в передаче взятки

Блогер и предприниматель Портнягин был задержан в апреле 2024 г. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).