Супругу блогера Портнягина обвинили в посредничестве в передаче взятки
Супругу блогера Дмитрия Портнягина Екатерину обвинили в посредничестве при передаче взятки, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Тверского суда Москвы.
Она подозревается по п. «б», ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
В отношении Портнягиной была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокат Анастасия Селиванова не стала комментировать агентству ее статус по делу и детали дела.
Блогер и предприниматель Портнягин был задержан в апреле 2024 г. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и в отмывании денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления (ч. 2 ст. 198 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По версии следствия, в период с 2018 по 2020 г. Портнягины уклонились от уплаты налогов на сумму более 124 млн руб. Тверской суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 10 июня. Позже арест был продлен до 10 августа.