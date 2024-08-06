Пострадавшему в массовой драке в Феодосии Двали прооперировали глаз

Конфликт с участием боксера произошел 28 июля. По его словам, он вместе с братом и другом возвращались в отель после пробежки, когда увидели, что группа мужчин избивает парня, и решили заступиться. После массовой драки спортсмена и его друга доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости.