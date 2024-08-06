Пострадавшему в массовой драке в Феодосии Двали прооперировали глаз
Пострадавший в массовой драке в Феодосии боксер Дмитрий Двали перенес операцию. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям источника, операция на поврежденном глазу Двали длилась около четырех часов. Сейчас спортсмен находится под наблюдением врачей, через несколько часов его переведут в палату.
Конфликт с участием боксера произошел 28 июля. По его словам, он вместе с братом и другом возвращались в отель после пробежки, когда увидели, что группа мужчин избивает парня, и решили заступиться. После массовой драки спортсмена и его друга доставили в московскую больницу. Двали получил перелом орбитальной кости.
Изначально уголовное дело возбудили по ст. 213 УК («хулиганство»). Но позже по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина дело было переквалифицировано на более тяжкий состав. Девятерым фигурантам предъявлены обвинения в покушении на убийство лица, связанного с выполнением им общественного долга, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений.