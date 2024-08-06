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Мизулина обратится к РЖД и властям Кирова по поводу памятника коту Твиксу

Ведомости

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина планирует обратиться к компании РЖД и региональным властям по поводу установления памятника погибшему коту Твиксу, которого зимой проводница выбросила из вагона в Кирове.

«Ко мне обратился участник специальной военной операции, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», – написала Мизулина в своем Telegram-канале.

К посту она также прикрепила фотографии готового памятника и скриншот сообщения от участника спецоперации Анатолия, который утверждает, что пытался самостоятельно решить вопрос с властями Кирова, но безрезультатно.

11 января проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила ехавшего с одним из пассажиров кота Твикса на 30-градусный мороз, хотя на животное был приобретен билет. По данным компании, Твикс сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым. Против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении в поездах животных без владельцев их будут помещать в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, а после прибытия на станцию передавать дежурным сотрудникам вокзала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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