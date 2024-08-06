Мизулина обратится к РЖД и властям Кирова по поводу памятника коту Твиксу

11 января проводница поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург выбросила ехавшего с одним из пассажиров кота Твикса на 30-градусный мороз, хотя на животное был приобретен билет. По данным компании, Твикс сбежал из купе и оказался без присмотра, после чего «по невыясненным причинам» проводник решил «удалить беспризорное животное из поезда». Спустя неделю кота нашли мертвым. Против проводницы было возбуждено уголовное дело. Позже в РЖД заявили, что теперь при обнаружении в поездах животных без владельцев их будут помещать в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, а после прибытия на станцию передавать дежурным сотрудникам вокзала.