Генпрокуратура Эстонии обвинила журналистку Бурцеву в госизмене

По словам прокурора Энели Лауритс, Бурцева писала тексты для интернет-порталов и медиапроектов, которые работают в интересах России. Сторона обвинения утверждает, что Бурцева, несмотря на санкции со стороны Европы, продолжала работать в СМИ, входящих в холдинг «Россия сегодня», в частности «Sputnik Эстония», и для портала Baltnews.ee, также входящий в холдинг российской медиагруппы.