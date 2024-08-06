Генпрокуратура Эстонии обвинила журналистку Бурцеву в госизмене
Генпрокуратура Эстонии предъявила обвинение журналистке «Sputnik Эстония» Светлане Бурцевой в госизмене. Об этом сообщает эстонское издание ERR.
По словам прокурора Энели Лауритс, Бурцева писала тексты для интернет-порталов и медиапроектов, которые работают в интересах России. Сторона обвинения утверждает, что Бурцева, несмотря на санкции со стороны Европы, продолжала работать в СМИ, входящих в холдинг «Россия сегодня», в частности «Sputnik Эстония», и для портала Baltnews.ee, также входящий в холдинг российской медиагруппы.
Бурцеву арестовали 27 марта по подозрению в госизмене. Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 1 ноября. За государственную измену в Эстонии предусмотрено наказание в виде тюремного срока от шести до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
Бурцевой 57 лет. Эстонское гражданство она получила в 1994 г. С 2017 г. работала в различных интернет-изданиях российской медиагруппы Russia Today.