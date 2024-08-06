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Генпрокуратура Эстонии обвинила журналистку Бурцеву в госизмене

Ведомости

Генпрокуратура Эстонии предъявила обвинение журналистке «Sputnik Эстония» Светлане Бурцевой в госизмене. Об этом сообщает эстонское издание ERR.

По словам прокурора Энели Лауритс, Бурцева писала тексты для интернет-порталов и медиапроектов, которые работают в интересах России. Сторона обвинения утверждает, что Бурцева, несмотря на санкции со стороны Европы, продолжала работать в СМИ, входящих в холдинг «Россия сегодня», в частности «Sputnik Эстония», и для портала Baltnews.ee, также входящий в холдинг российской медиагруппы.

Бурцеву арестовали 27 марта по подозрению в госизмене. Рассмотрение уголовного дела по существу начнется 1 ноября. За государственную измену в Эстонии предусмотрено наказание в виде тюремного срока от шести до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Бурцевой 57 лет. Эстонское гражданство она получила в 1994 г. С 2017 г. работала в различных интернет-изданиях российской медиагруппы Russia Today.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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