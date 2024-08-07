МЭР и Минтранс готовят запуск авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией
Минэкономразвития РФ и Министерство транспорта прорабатывают запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.
По словам Решетникова, МИД РФ также ведет переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму.
О том, что Россия предложила пяти странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии отменить туристические визы стало известно в сентябре 2023 г. Решетников тогда уточнил, что полную отмену виз предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии – там, где возможен прирост туристов класса «премиум».
В феврале 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».