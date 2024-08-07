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МЭР и Минтранс готовят запуск авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией

Ведомости

Минэкономразвития РФ и Министерство транспорта прорабатывают запуск прямого авиасообщения с Саудовской Аравией и Индонезией. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

По словам Решетникова, МИД РФ также ведет переговоры с Саудовской Аравией по безвизовому режиму.

О том, что Россия предложила пяти странам Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии отменить туристические визы стало известно в сентябре 2023 г. Решетников тогда уточнил, что полную отмену виз предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии – там, где возможен прирост туристов класса «премиум».

В феврале 2023 г. министр иностранных дел Сергей Лавров сообщал, что Россия намерена ввести безвизовый режим с 11 странами, в числе которых Саудовская Аравия, Замбия и страны Карибского бассейна. Он говорил, что отдельно намечены договоренности еще с шестью государствами, в том числе с Индией и Индонезией, по ним будут «облегченные условия, совсем простые».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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