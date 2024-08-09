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Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атак ВСУ

Из ПВР люди уезжают в свои дома
Ведомости

Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после прошедших атак ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни. Противник может думать, что запугал нас. Но это не так», – написал он. Артамонов выразил благодарность силам противовоздушной обороны, оперативным службам и всем, кто устраняет последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей и обезвреживал обломки беспилотников.

Артамонов также сообщил, что все эвакуированные жители возвращаются в свои дома из пунктов временного размещения (ПВР). Он добавил, что домов, которые повреждены осколками и обломками, немного. «Помощь в восстановлении будет оказана», – отметил глава региона.

Ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотниками со стороны Украины. За ночь Вооруженные силы России перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионом. Эвакуация проводилась в четырех населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В ее зону попали 416 домовладений. По последней информации, пострадали девять человек, им оказывается помощь. В регионе отменены развлекательные мероприятия, спортивные и семейные события будут проводиться с повышенными мерами безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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