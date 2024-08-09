Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атак ВСУ

Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атак ВСУИз ПВР люди уезжают в свои дома
Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после прошедших атак ВСУ, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Сейчас Липецк и Липецкий район вернулись к своей обычной жизни. Противник может думать, что запугал нас. Но это не так», – написал он. Артамонов выразил благодарность силам противовоздушной обороны, оперативным службам и всем, кто устраняет последствия атаки, обеспечивал эвакуацию жителей и обезвреживал обломки беспилотников.
Артамонов также сообщил, что все эвакуированные жители возвращаются в свои дома из пунктов временного размещения (ПВР). Он добавил, что домов, которые повреждены осколками и обломками, немного. «Помощь в восстановлении будет оказана», – отметил глава региона.
Ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотниками со стороны Украины. За ночь Вооруженные силы России перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионом. Эвакуация проводилась в четырех населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В ее зону попали 416 домовладений. По последней информации, пострадали девять человек, им оказывается помощь. В регионе отменены развлекательные мероприятия, спортивные и семейные события будут проводиться с повышенными мерами безопасности.