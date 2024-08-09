Артамонов: Липецк и Липецкий район вернулись к обычной жизни после атак ВСУ

Ночью Липецкая область подверглась массированной атаке беспилотниками со стороны Украины. За ночь Вооруженные силы России перехватили и уничтожили 19 БПЛА над регионом. Эвакуация проводилась в четырех населенных пунктах: Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. В ее зону попали 416 домовладений. По последней информации, пострадали девять человек, им оказывается помощь. В регионе отменены развлекательные мероприятия, спортивные и семейные события будут проводиться с повышенными мерами безопасности.