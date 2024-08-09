В Липецкой области эвакуируют четыре населенных пункта после атаки беспилотников

В Липецкой области эвакуируют четыре населенных пункта после атаки беспилотниковДля ликвидации последствий власти ввели режим ЧС в Липецком округе
В Липецке эвакуированы четыре населенных пункта из-за ночной массированной атаки беспилотниками со стороны Украины. Губернатор региона Игорь Артамонов объявил о решении ввести режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа, чтобы ликвидировать последствия атаки.
Около 2:00 мск в Липецкой области была объявлена угроза атаки БПЛА. В 3:14 мск Артамонов сообщил, что Липецк подвергся массированной атаке, добавив, что произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Он настоятельно попросил местных жителей не публиковать фото и видео, на которых запечатлены последствия атак беспилотников.
В 3:55 мск Главное управление МЧС России по Липецкой области сообщило о возгорании на военном аэродроме. «Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру», – сказано в сообщении пресс-службы.
Около 4:00 стало известно, что в сети появились призывы покидать Липецк. «Подобные сообщения рассылаются противником с целью посеять панику и создать опасную обстановку. Прошу жителей не поддаваться панике и соблюдать правила поведения при красном уровне угрозы», – написал в своем Telegram-канале губернатор.
В результате атаки ВСУ был поврежден объект энергетической структуры, электричество отключили в 19, 23, 24, 27, 29 микрорайонах и на Московской улице Липецка. Для обеспечения безопасности жителей власти приняли решение эвакуировать населенные пункты Копцевы хутора, Федоровка, Яковлевка и Тынковка. Единая диспетчерская служба открыла горячую линию по вопросам эвакуации. В ее зону попадают 416 домовладений.
В эвакуированных населенных пунктах работают посты для охраны домов и имущества жителей, а на подъездных дорогах – посты автоинспекции. Движение транспорта ограничено. Пункты временного размещения были развернуты в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей, ведется подомовой обход. Некоторые жители приняли решение не покидать свои дома и укрыться в подвалах.
В Липецке и Липецком муниципальном округе было остановлено движение пассажирского транспорта. Артамонов сообщил, что его восстановят после отмены красного уровня опасности. Он призвал жителей региона оставаться дома или в безопасном месте, а предприятия и организации – не привлекать сотрудников к работе.
В 5:45 мск подача электричества на объекты энергопотребления в Липецке была восстановлена. По предварительной информации, в результате атаки беспилотников пострадали шесть человек, всем им оказывается помощь в больницах города.