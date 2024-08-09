В Липецкой области эвакуируют четыре населенных пункта после атаки беспилотников

В эвакуированных населенных пунктах работают посты для охраны домов и имущества жителей, а на подъездных дорогах – посты автоинспекции. Движение транспорта ограничено. Пункты временного размещения были развернуты в школе села Кузьминские Отвержки и в доме культуры Новой Деревни. Во все населенные пункты прибыли автобусы для эвакуации жителей, ведется подомовой обход. Некоторые жители приняли решение не покидать свои дома и укрыться в подвалах.