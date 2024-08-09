Минздрав хочет запретить управлять авто при расстройствах половой идентификации
Министерство здравоохранения РФ предложило утвердить новый список противопоказаний к управлению автомобилем, добавив туда расстройства половой идентификации. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Предполагается, что в противопоказания войдут 10 групп заболеваний. Среди них – органические (включая симптоматические психические расстройства), шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.
Согласно кодам Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в группе расстройств личности и поведения в зрелом возрасте значатся расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, педофилия, садомазохизм, фетишизм и эксгибиционизм. Если проект документа одобрят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
В июне Минздрав не поддержал идею о запрете вождения людям старше 70 лет. С предложением в МВД обратились участники движения «Ветераны России». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что предложение не выглядит проработанным. По его словам, на вождение влияет наличие заболеваний, а не возраст человека.