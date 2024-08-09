Минздрав хочет запретить управлять авто при расстройствах половой идентификации

В июне Минздрав не поддержал идею о запрете вождения людям старше 70 лет. С предложением в МВД обратились участники движения «Ветераны России». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что предложение не выглядит проработанным. По его словам, на вождение влияет наличие заболеваний, а не возраст человека.