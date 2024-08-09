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Минздрав хочет запретить управлять авто при расстройствах половой идентификации

Ведомости

Министерство здравоохранения РФ предложило утвердить новый список противопоказаний к управлению автомобилем, добавив туда расстройства половой идентификации. Соответствующий проект распоряжения правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что в противопоказания войдут 10 групп заболеваний. Среди них – органические (включая симптоматические психические расстройства), шизофрения, расстройства настроения, невротические расстройства, а также расстройства личности и поведения в зрелом возрасте.

Согласно кодам Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в группе расстройств личности и поведения в зрелом возрасте значатся расстройства половой идентификации и сексуального предпочтения, педофилия, садомазохизм, фетишизм и эксгибиционизм. Если проект документа одобрят, он вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

В июне Минздрав не поддержал идею о запрете вождения людям старше 70 лет. С предложением в МВД обратились участники движения «Ветераны России». Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов в разговоре с «РИА Новости» заявил, что предложение не выглядит проработанным. По его словам, на вождение влияет наличие заболеваний, а не возраст человека.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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