Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд оставил в СИЗО экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера

Ведомости

Тверской суд Москвы продлил арест экс-совладельцу «Трансфин-М» Алексею Тайчеру. Он проходит по делу о хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с ООО «Рейл стрим» фиктивных договоров займа. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил требование следствия и оставил Тайчера в СИЗО до 14 ноября. Защита бизнесмена просила отпустить его под залог 50 млн руб. Согласно материалам дела, компания Тайчера заключила четыре фиктивных договора займа с «Рейл стрим» на общую сумму 937,5 млн руб., из которых было похищено не менее 710 млн руб. Также участникам дела вменяется ущерб в размере 272 млн руб. в виде начисленных процентов.

Тайчера задержали в Москве 18 июня, тогда как в «СГ-Транс» параллельно шли обыски и выемка документов.

Тайчеру 45 лет, он окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. Более 20 лет работал в сфере грузовых железнодорожных перевозок. В 2007-2012 гг. был первым заместителем генерального директора АО «Первая грузовая компания». До 2015 г. занимал должность президента АО «СГ-Транс». В 2015-2018 гг. возглавлял Федеральную грузовую компанию. В ноябре 2019 г. подконтрольное Тайчеру ОАО «ТФМ-Гарант» приобрело ПАО «Трансфин-М», одну из ведущих транспортных лизинговых компаний России.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных