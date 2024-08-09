Суд оставил в СИЗО экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера

Суд удовлетворил требование следствия и оставил Тайчера в СИЗО до 14 ноября. Защита бизнесмена просила отпустить его под залог 50 млн руб. Согласно материалам дела, компания Тайчера заключила четыре фиктивных договора займа с «Рейл стрим» на общую сумму 937,5 млн руб., из которых было похищено не менее 710 млн руб. Также участникам дела вменяется ущерб в размере 272 млн руб. в виде начисленных процентов.