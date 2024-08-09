Суд оставил в СИЗО экс-совладельца «Трансфин-М» Тайчера
Тверской суд Москвы продлил арест экс-совладельцу «Трансфин-М» Алексею Тайчеру. Он проходит по делу о хищении не менее 710 млн руб. в рамках заключенных с ООО «Рейл стрим» фиктивных договоров займа. Об этом сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил требование следствия и оставил Тайчера в СИЗО до 14 ноября. Защита бизнесмена просила отпустить его под залог 50 млн руб. Согласно материалам дела, компания Тайчера заключила четыре фиктивных договора займа с «Рейл стрим» на общую сумму 937,5 млн руб., из которых было похищено не менее 710 млн руб. Также участникам дела вменяется ущерб в размере 272 млн руб. в виде начисленных процентов.
Тайчера задержали в Москве 18 июня, тогда как в «СГ-Транс» параллельно шли обыски и выемка документов.
Тайчеру 45 лет, он окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. Более 20 лет работал в сфере грузовых железнодорожных перевозок. В 2007-2012 гг. был первым заместителем генерального директора АО «Первая грузовая компания». До 2015 г. занимал должность президента АО «СГ-Транс». В 2015-2018 гг. возглавлял Федеральную грузовую компанию. В ноябре 2019 г. подконтрольное Тайчеру ОАО «ТФМ-Гарант» приобрело ПАО «Трансфин-М», одну из ведущих транспортных лизинговых компаний России.