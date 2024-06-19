СМИ: в Москве задержан бизнесмен Тайчер
В Москве задержан бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс» Алексей Тайчер. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники на транспортном рынке.
«Интерфакс» пишет, что Тайчер мог быть задержан в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании. Кроме него, по информации издания, задержаны еще двое. РБК сообщает о еще пяти задержанных.
РБК уточняет со ссылкой на источник на транспортном рынке, что задержание бизнесмена прошло утром 18 июня, параллельно шли обыски и выемка документов в «СГ-Транс».
Тайчеру 45 лет, он окончил экономический факультет Петербургского государственного университета путей сообщения. Более 20 лет работал в сфере грузовых железнодорожных перевозок. В 2007-2012 гг. был первым заместителем генерального директора АО «Первая грузовая компания». До 2015 г. занимал должность президента АО «СГ-Транс». В 2015-2018 гг. возглавлял «Федеральную грузовую компанию». В ноябре 2019 г. подконтрольное Тайчеру ОАО «ТФМ-Гарант» приобрела ПАО «Трансфин-М», одну из ведущих транспортных лизинговых компаний России.