Порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов

3 июня 2023 г. правительство России разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Принятое решение должно было создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Предполагалось, что грузооборот может составить около 30 млн т в год. Проект был призван способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению рабочих мест и развитию Северного морского пути.