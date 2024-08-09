Порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов
Морской порт Витино в Мурманской области закроют для оказания услуг и захода иностранных судов. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.
«Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)», – говорится в документе.
Морские пункты пропуска через госграницу РФ в Евпатории и Ялте в Крыму также будут временно закрыты на реконструкцию с 15 августа по распоряжению правительства РФ.
3 июня 2023 г. правительство России разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Принятое решение должно было создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Предполагалось, что грузооборот может составить около 30 млн т в год. Проект был призван способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению рабочих мест и развитию Северного морского пути.