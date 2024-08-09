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Порт Витино в Мурманской области закроют для иностранных судов

Ведомости

Морской порт Витино в Мурманской области закроют для оказания услуг и захода иностранных судов. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации.

«Закрыть для оказания услуг и захода иностранных судов морской порт Витино (Мурманская область)», – говорится в документе. 

Морские пункты пропуска через госграницу РФ в Евпатории и Ялте в Крыму также будут временно закрыты на реконструкцию с 15 августа по распоряжению правительства РФ.

3 июня 2023 г. правительство России разрешило иностранным судам заходить в порт Тикси, расположенный на побережье моря Лаптевых на севере Якутии. Принятое решение должно было создать условия для запуска инвестиционного проекта по строительству глубоководного порта-хаба в районе села Найба. Предполагалось, что грузооборот может составить около 30 млн т в год. Проект был призван способствовать созданию новых перевалочных мощностей, появлению рабочих мест и развитию Северного морского пути.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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