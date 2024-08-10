Суд наложил арест на квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова

Источник «РИА Новости» сообщил, что общая сумма взяток превышает 30 млн руб. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Следственный комитет также сообщил, что при обысках по местам проживания и регистрации Кузнецова были обнаружены и изъяты более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.