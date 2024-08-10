Суд наложил арест на квартиру дочери главного кадровика Минобороны Кузнецова
Басманный суд Москвы наложил арест на квартиру, принадлежащую дочери начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Квартира находится на западе Москвы, недалеко от Рублевского шоссе, ее площадь составляет 105,3 кв. м. По данным открытых источников, рыночная стоимость аналогичной недвижимости составляет около 50 млн руб., пишет агентство.
Об аресте Кузнецова стало известно 14 мая. По данным следствия, преступление было совершено в 2021-2023 гг. Являясь начальником Восьмого управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ, Кузнецов якобы получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
Источник «РИА Новости» сообщил, что общая сумма взяток превышает 30 млн руб. Все счета Кузнецова арестованы, а наличные деньги изъяты. Следственный комитет также сообщил, что при обысках по местам проживания и регистрации Кузнецова были обнаружены и изъяты более 100 млн руб., золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.