В Бразилии объявили трехдневный траур в память о погибших в авиакатастрофе
В Бразилии в память о 61 погибшем в авиакатастрофе в штате Сан-Паулу объявлен трехдневный траур. Об этом в Х сообщил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва.
«В память о 61 жертве трагического несчастного случая в Виньеду мы объявляем в стране официальный трехдневный траур», – написал он и опубликовал соответствующий указ.
Пассажирский самолет авиакомпании Voepass потерпел крушение 9 августа в 11:46 по местному времени (17:46 мск). На борту, следовавшем в Гуарульюс, находились 57 пассажиров и четыре члена экипажа. Все они погибли.
Как сообщает CNN со ссылкой на данные отслеживания самолета ATR 72-500, он снизился с высоты 17 000 футов (более 5 км. – «Ведомости») всего за одну минуту.