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В Сербии пообещали завести дела из-за нарушений после акции против добычи лития

Ведомости

Из-за нарушений после митинга в Белграде против добычи лития, который собрал до 27 000 участников, власти пообещали возбудить в отношении некоторых граждан уголовные и административные дела. Об этом сообщил вице-премьер-министр и министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич. 

Сама акция в районе Теразие прошла мирно, но после ее окончания имели место серьезные нарушения общественного порядка, заявил Дачич. Протестующие, как уточняет Tanjug, заблокировали два железнодорожных вокзала в Белграде, а другие граждане организовали блокаду на станциях Прокоп и Новый Белград. Министр пообещал, что в отношении нарушителей будут возбуждены уголовные и административные дела.

Требованием организаторов митинга было принятие закона о постоянном запрете на добычу лития и бора в Сербии. Открыть литиевый рудник в республике запланировала компания Rio Tinto Group. Президент ассоциации «Не дамо Джадар» Златко Коканович заявил, что блокады будут продолжаться до выполнения требований протестующих. Перекрытия движения могут продлиться при необходимости еще неделю, пообещал он. Коканович допустил, что активисты заблокируют в Сербии «еще три-пять» железнодорожных пунктов.

По данным полиции, митинг собрал 24 000–27 000 человек. Bloomberg пишет, что в акции приняли участие до 40 000 граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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