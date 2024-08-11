В Сербии пообещали завести дела из-за нарушений после акции против добычи лития

Сама акция в районе Теразие прошла мирно, но после ее окончания имели место серьезные нарушения общественного порядка, заявил Дачич. Протестующие, как уточняет Tanjug, заблокировали два железнодорожных вокзала в Белграде, а другие граждане организовали блокаду на станциях Прокоп и Новый Белград. Министр пообещал, что в отношении нарушителей будут возбуждены уголовные и административные дела.