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ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии

Ведомости

Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начало проверку информации о банкете заключенных в ФКУ ИК-7 в поселке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В распоряжение издания от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии, попал снимок от 20 июля с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлено застолье в отряде 2А. На банкете присутствуют не менее 40 человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок.

По запросу «Известий» УФСИН России по Республике Мордовия начало проверку. В пресс-службе ведомства пояснили, что заключенные могут приобретать готовую еду в магазине при учреждении в установленном законом порядке за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в посылках.

Летом 2019 г. издание «Орловские новости» публиковало видео с празднованием Пасхи в орловской ИК-2. Собеседник издания, передавший запись, заявил, что в колонии при попустительстве администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. Из-за этого 27 мая был жестко избит один из заключенных. УФСИН инициировало проверку по факту распространения в СМИ этих кадров. По поводу избиения в ведомстве заявили, что конфликт заключенных случился на бытовой почве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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