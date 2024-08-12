ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии
Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) начало проверку информации о банкете заключенных в ФКУ ИК-7 в поселке Сосновка Зубово-Полянского района Мордовии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В распоряжение издания от источника, близкого к правоохранительной системе Мордовии, попал снимок от 20 июля с камеры видеонаблюдения, на котором запечатлено застолье в отряде 2А. На банкете присутствуют не менее 40 человек, в том числе осужденные за тяжкие преступления, в частности, участники и активные члены этнических преступных группировок.
По запросу «Известий» УФСИН России по Республике Мордовия начало проверку. В пресс-службе ведомства пояснили, что заключенные могут приобретать готовую еду в магазине при учреждении в установленном законом порядке за счет средств, заработанных на производстве либо переведенных на личный счет родственниками. Кроме того, они могут получать продукты в посылках.
Летом 2019 г. издание «Орловские новости» публиковало видео с празднованием Пасхи в орловской ИК-2. Собеседник издания, передавший запись, заявил, что в колонии при попустительстве администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. Из-за этого 27 мая был жестко избит один из заключенных. УФСИН инициировало проверку по факту распространения в СМИ этих кадров. По поводу избиения в ведомстве заявили, что конфликт заключенных случился на бытовой почве.