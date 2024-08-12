ФСИН начала проверку после банкета заключенных в мордовской колонии

Летом 2019 г. издание «Орловские новости» публиковало видео с празднованием Пасхи в орловской ИК-2. Собеседник издания, передавший запись, заявил, что в колонии при попустительстве администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. Из-за этого 27 мая был жестко избит один из заключенных. УФСИН инициировало проверку по факту распространения в СМИ этих кадров. По поводу избиения в ведомстве заявили, что конфликт заключенных случился на бытовой почве.