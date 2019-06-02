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ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Орловской области начало проверку после появления в СМИ видеозаписи, сообщается на сайте УФСИНа. Материалы проверки будут переданы в следственные органы, отмечается в сообщении.

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.

Видео с празднованием Пасхи опубликовало 1 июня издание «Орловские новости».

Кроме того, собеседник «Орловских новостей» рассказал, что в колонии из-за попустительства администрации некоторые заключенные устанавливают свои порядки. В результате, по словам источника, 27 мая был избит один из заключенных, которого пришлось госпитализировать. По данным издания, прокуратура начала проверку по данному факту.