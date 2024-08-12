Гражданин Украины задержан в Перу по делу об убийстве россиянки
Суд в Перу в ходе слушания планирует запросить девять месяцев предварительного заключения в отношении гражданина Украины, жестоко убившего россинку в лечебном центре, расположенном в регионе Лорето. Об этом сообщает издание Exitosa.
«Судебная власть, представляемая судом подготовительного следствия города Юримагуас, проведет слушание по делу о предварительном заключении на девять месяцев украинца, который предположительно убил и расчленил гражданку России», – говорится в сообщении.
Предполагалось, что заседание состоится 11 августа, но его пришлось перенести на 12 августа из-за состояния здоровья подозреваемого.
Как сообщила Национальная полиция Перу (PNP), женщина была убита после того, как они оба пришли в лечебный центр и употребили аяхуаску – шаманский напиток-галлюционоген для «общения с духами».