В Китае шесть человек погибли из-за удара молнии
В Китае из-за удара молнии в павильон на территории парка в городе Чанчжоу погибли шесть человек, сообщает портал CCTV.
Инцидент произошел 11 августа около 20:30 по местному времени (15:30 мск). Спустя три часа стало известно, что шесть тяжело раненых граждан поступили в больницу, а около 2:00 (21:00 мск) они скончались. Помимо этого, после удара молнии еще десять человек находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.
Сейчас проводится расследование обстоятельств произошедшего. Парк проверят на предмет обеспечения безопасности.
В конце июля молния ударила в нескольких человек в подмосковном парке «Патриот», он находится в Одинцовском городском округе. В результате удара молнии один человек погиб, трое пострадали. У одной женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести.