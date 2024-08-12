В Китае шесть человек погибли из-за удара молнии

Инцидент произошел 11 августа около 20:30 по местному времени (15:30 мск). Спустя три часа стало известно, что шесть тяжело раненых граждан поступили в больницу, а около 2:00 (21:00 мск) они скончались. Помимо этого, после удара молнии еще десять человек находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.