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В Китае шесть человек погибли из-за удара молнии

Ведомости

В Китае из-за удара молнии в павильон на территории парка в городе Чанчжоу погибли шесть человек, сообщает портал CCTV.

Инцидент произошел 11 августа около 20:30 по местному времени (15:30 мск). Спустя три часа стало известно, что шесть тяжело раненых граждан поступили в больницу, а около 2:00 (21:00 мск) они скончались. Помимо этого, после удара молнии еще десять человек находятся в больнице, их состояние оценивается как стабильное.

Сейчас проводится расследование обстоятельств произошедшего. Парк проверят на предмет обеспечения безопасности.

В конце июля молния ударила в нескольких человек в подмосковном парке «Патриот», он находится в Одинцовском городском округе. В результате удара молнии один человек погиб, трое пострадали. У одной женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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