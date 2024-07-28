Минздрав сообщил о гибели человека после удара молнии в Подмосковье
После удара молнии в парке «Патриот» в Московской области погиб один человек, пострадали еще трое, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу минздрава Подмосковья.
«В результате происшествия погиб один человек и пострадали еще трое. Они доставлены в медучреждение минздрава Московской области», – говорится в сообщении.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, еще два человека находятся в состоянии средней тяжести, уточнили в ведомстве.
28 июля молния ударила в нескольких человек в подмосковном парке «Патриот». Телеканал РЕН ТВ сообщил о четырех пострадавших, уточнив, что двое мужчин после происшествия находятся в крайне тяжелом состоянии. У одной женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести.