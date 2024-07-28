Минздрав сообщил о гибели человека после удара молнии в Подмосковье

28 июля молния ударила в нескольких человек в подмосковном парке «Патриот». Телеканал РЕН ТВ сообщил о четырех пострадавших, уточнив, что двое мужчин после происшествия находятся в крайне тяжелом состоянии. У одной женщины зафиксировали гипертонический криз средней тяжести.