Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 7,5 года колонии

15 декабря 2023 г. суд назначил Вырыпаеву восемь лет колонии по делу о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Мосгорсуд отменил решение и направил его на новое рассмотрение. Согласно доводам следствия, 8 марта 2023 г. Вырыпаев опубликовал на своем сайте открытое письмо к российским театрам, в котором сообщил, что все деньги, полученные от них, будет переводить «в фонды помощи Украине». Он подчеркнул, что деньги пойдут только на мирные цели «и ни в коем случае не на военные». После этого несколько театров отменили показы спектаклей по его пьесам.