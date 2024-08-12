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Суд заочно приговорил режиссера Вырыпаева к 7,5 года колонии

Ведомости

Басманный суд Москвы повторно признал режиссера Ивана Вырыпаева виновным по делу о фейках о российской армии и приговорил его к 7,5 года колонии, сообщил ТАСС.

15 декабря 2023 г. суд назначил Вырыпаеву восемь лет колонии по делу о фейках о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). Мосгорсуд отменил решение и направил его на новое рассмотрение. Согласно доводам следствия, 8 марта 2023 г. Вырыпаев опубликовал на своем сайте открытое письмо к российским театрам, в котором сообщил, что все деньги, полученные от них, будет переводить «в фонды помощи Украине». Он подчеркнул, что деньги пойдут только на мирные цели «и ни в коем случае не на военные». После этого несколько театров отменили показы спектаклей по его пьесам.

Приговор вынесен заочно, он вступит в силу с момента доставки Вырыпаева в Россию. Вырыпаев в 2013-2016 г. был художественным руководителем театра «Практика». В 2020-2021 г. – генеральным продюсером онлайн-проекта Okko Theatre на стриминговой платформе Okko.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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