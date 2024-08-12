Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мишин
Скончался бывший первый секретарь Центрального комитета (ЦК) ВЛКСМ Виктор Мишин, сообщил Национальный Совет молодежных и детских объединений России.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов уточнил в беседе с ТАСС, что Мишин умер в возрасте 81 года. Он охарактеризовал покойного как грамотного и инициативного человека, опытного комсомольского организатора.
«Все крупные события в советское время: от Олимпиады до посылки на БАМ и стройки, – он этим занимался», – сказал Зюганов.
Прощание с Виктором Мишиным пройдет в 12:00 15 августа на Троекуровском кладбище в Москве.
Виктор Мишин имел образование инженера-строителя. В 17 лет начал работать на заводе, после руководил отделом рабочей молодежи Центрального комитета ВЛКСМ. С 1982 по 1986 гг. возглавлял ЦК ВЛКСМ. За вклад в патриотическое воспитание молодежи, активную общественную деятельность был награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знаком почета».