Суд в Москве продлил арест лидеру «Левого фронта» Удальцову
Басманный суд Москвы принял решение продлить еще на три месяца арест координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову, обвиняемому в оправдании терроризма. Об этом «Ведомостям» сообщила адвокат Виолетта Волкова.
«Меру продлили до 15 ноября», – сказала представитель защиты.
Удальцова арестовали 12 января. Его обвиняют по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
В середине февраля Волкова в беседе с «Ведомостями» рассказала, что уголовное дело было возбуждено еще 15 декабря 2023 г. Подробности Волкова не озвучила из-за подписки о неразглашении.
Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» утверждал, что уголовное дело было возбуждено из-за постов Удальцова в Telegram-канале. Сам он заявлял, что следствие инкриминирует ему публичную поддержку марксистского кружка в Уфе.
В феврале Удальцов был внесен в перечень террористов и экстремистов.