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Около 1000 жителей Краснояружского района Белгородчины находятся в ПВР

Ведомости

Около 1000 жителей, эвакуировавшихся из Краснояружского района Белгородской области, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона. из-за оперативной обстановки из района выехали более 11 000 человек. Размещенные в ПВР обеспечены питанием, постелью, предметами первой необходимости.

«Надеюсь, оперативная обстановка <…> быстрее позволит вернуться им в свои родные дома», – добавил Гладков.

Краснояружский район находится на западе Белгородской области. Муниципалитет граничит с Сумской областью Украины на западе и с Беловским районом Курской области на севере. 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. 9 августа обстановку в области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.

12 августа на совещании с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с начала атаки ВСУ на регион из приграничных населенных пунктов было эвакуировано 121 000 человек, т. е. десятая часть населения области. Для эвакуированных, по словам врио губернатора, в России развернуто ПВР на 53 000 мест, из них 20 000 мест – Москвой. Во всех других регионах России – 25 000 мест. Мобильные ПВР на 2400 мест предоставлены РЖД. В курской области развернуты 106 ПВР, в них размещено 7524 человека. Из них 1083 ребенка. В резерве, по его словам, лагерь МЧС из Росрезерва на 10 000 мест и в Москве готовится дополнительно 10 000 мест.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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