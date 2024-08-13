Около 1000 жителей Краснояружского района Белгородчины находятся в ПВР
Около 1000 жителей, эвакуировавшихся из Краснояружского района Белгородской области, находятся в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона. из-за оперативной обстановки из района выехали более 11 000 человек. Размещенные в ПВР обеспечены питанием, постелью, предметами первой необходимости.
«Надеюсь, оперативная обстановка <…> быстрее позволит вернуться им в свои родные дома», – добавил Гладков.
Краснояружский район находится на западе Белгородской области. Муниципалитет граничит с Сумской областью Украины на западе и с Беловским районом Курской области на севере. 6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, с тех пор там ведутся бои. 9 августа обстановку в области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10 августа в регионе был введен режим контртеррористической операции. Туда были переброшены резервы ВС России, они вступили в бой с противником и смогли остановить его продвижение.
12 августа на совещании с президентом России Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что с начала атаки ВСУ на регион из приграничных населенных пунктов было эвакуировано 121 000 человек, т. е. десятая часть населения области. Для эвакуированных, по словам врио губернатора, в России развернуто ПВР на 53 000 мест, из них 20 000 мест – Москвой. Во всех других регионах России – 25 000 мест. Мобильные ПВР на 2400 мест предоставлены РЖД. В курской области развернуты 106 ПВР, в них размещено 7524 человека. Из них 1083 ребенка. В резерве, по его словам, лагерь МЧС из Росрезерва на 10 000 мест и в Москве готовится дополнительно 10 000 мест.