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Россельхознадзор обнаружил реализацию запрещенного препарата для животных

Ведомости

Россельхознадзор выявил в обращении запрещенный с 20 декабря 2021 г. ветеринарный препарат «вольфазоль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор предупреждает ветеринарных врачей, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных средств для ветеринарного применения о выявлении в обращении контрафактного препарата «вольфазоль», – сказано в сообщении.

Применение такого препарата может быть небезопасно для домашних животных, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что за производство и реализацию в России контрафактных лекарственных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае выявления обращения указанного препарата нужно немедленно проинформировать Россельхознадзор.

7 октября 2021 г. Россельхознадзор приостановил обращение 28 лекарственных ветеринарных препаратов производства фирмы «БиоХимФарм», включая «вольфазоль». Мера была введена в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений лицензионных требований, правил надлежащей производственной практики и отсутствием промышленных регламентов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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