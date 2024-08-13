Россельхознадзор обнаружил реализацию запрещенного препарата для животных
Россельхознадзор выявил в обращении запрещенный с 20 декабря 2021 г. ветеринарный препарат «вольфазоль». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Россельхознадзор предупреждает ветеринарных врачей, владельцев домашних животных и других участников рынка лекарственных средств для ветеринарного применения о выявлении в обращении контрафактного препарата «вольфазоль», – сказано в сообщении.
Применение такого препарата может быть небезопасно для домашних животных, подчеркнули в ведомстве.
Отмечается, что за производство и реализацию в России контрафактных лекарственных средств предусмотрена административная и уголовная ответственность. В случае выявления обращения указанного препарата нужно немедленно проинформировать Россельхознадзор.
7 октября 2021 г. Россельхознадзор приостановил обращение 28 лекарственных ветеринарных препаратов производства фирмы «БиоХимФарм», включая «вольфазоль». Мера была введена в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений лицензионных требований, правил надлежащей производственной практики и отсутствием промышленных регламентов.