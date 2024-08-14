Суд в Германии временно отменил запрет журнала Compact
Административный суд ФРГ в Лейпциге временно отменил запрет на работу журнала Compact, в котором ранее вышло интервью представителя российского МИДа Марии Захаровой. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
16 июля ТАСС со ссылкой на источники сообщил, что запрет журнала был связан с публикацией интервью Захаровой, где она призвала немцев не ехать в Россию, а «спасать Германию, оставаясь в своей стране». Тогда же журнал был заблокирован.
24 июля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что считает правомерным запрет журнала.
«В то же время есть мнения, которые запрещены в Германии, такие как прославление нацизма, антисемитская деятельность, высказывания, подлежащие наказанию», – добавил канцлер.