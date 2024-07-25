Compact подал иск в суд против запрета на работу журнала
Немецкий журнал Compact подал иск в Федеральный административный суд Германии против запрета издания, сообщает газета Handelsblatt.
Иск поступил в суд 24 июля. Федеральный административный суд в Лейпциге является одновременно первой и последней инстанцией в деле о запрете журнала. Газета не уточняет, когда именно будет принято решение по иску.
ТАСС в разговоре с представителем Федерального административного суда выяснил, что 24 июля в суд поступили как иск, так и ходатайство от журнала Compact. «Судопроизводство ведется в соответствии со следующими номерами дел: исковое производство и ускоренная процедура», – сообщил собеседник агентства.
Министерство внутренних дел Германии запретило журнал Compact 16 июля. В пресс-релизе МВД издание назвали «правоэкстремистским» – утверждалось, что его работа противоречит конституционному порядку. По данным МВД, журнал, в частности, распространяет антисемитские и расистские материалы, пропагандирующие теорию заговора.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала запрет и закрытие с ее интервью, которое вышло в журнале незадолго до принятых МВД мер. По ее мнению, главная причина запрета издания состоит в том, что в интервью были озвучены скрываемые от немцев обстоятельства.