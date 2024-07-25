Compact подал иск в суд против запрета на работу журнала

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала запрет и закрытие с ее интервью, которое вышло в журнале незадолго до принятых МВД мер. По ее мнению, главная причина запрета издания состоит в том, что в интервью были озвучены скрываемые от немцев обстоятельства.