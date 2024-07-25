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Compact подал иск в суд против запрета на работу журнала

Ведомости

Немецкий журнал Compact подал иск в Федеральный административный суд Германии против запрета издания, сообщает газета Handelsblatt.

Иск поступил в суд 24 июля. Федеральный административный суд в Лейпциге является одновременно первой и последней инстанцией в деле о запрете журнала. Газета не уточняет, когда именно будет принято решение по иску.

ТАСС в разговоре с представителем Федерального административного суда выяснил, что 24 июля в суд поступили как иск, так и ходатайство от журнала Compact. «Судопроизводство ведется в соответствии со следующими номерами дел: исковое производство и ускоренная процедура», – сообщил собеседник агентства.

Министерство внутренних дел Германии запретило журнал Compact 16 июля. В пресс-релизе МВД издание назвали «правоэкстремистским» – утверждалось, что его работа противоречит конституционному порядку. По данным МВД, журнал, в частности, распространяет антисемитские и расистские материалы, пропагандирующие теорию заговора.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова связала запрет и закрытие с ее интервью, которое вышло в журнале незадолго до принятых МВД мер. По ее мнению, главная причина запрета издания состоит в том, что в интервью были озвучены скрываемые от немцев обстоятельства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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