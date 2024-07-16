Захарова связала запрет немецкого журнала Compact со своим интервью
Запрет и закрытие немецкого журнала Compact были инициированы министерством внутренних дел ФРГ после того, как издание опубликовало «правду, которую тщательно скрывают от немцев», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая ранее дала изданию интервью.
«В субботу вышло мое интервью немецкому изданию "Компакт". Интервью запрашивали немецкие журналисты. <…> Видимо, в понедельник в МВД Германии интервью посмотрели. А во вторник в редакции прошли обыски, и издание запретили», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
По ее мнению, главная причина запрета журнала в том, что в интервью были озвучены якобы скрываемые от немцев обстоятельства, например, что «ФРГ не получает российский газ только потому, что Германии запретили это делать США».
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер 16 июля запретила журнал Compact, основанный в 2010 г., его издателя Compact-Magazin GmbH и аффилированную с ним компанию по производству медиапродукции Conspect Film. В пресс-релизе МВД страны пояснялось, что работа правоэкстремистской организации противоречит конституционному порядку. В частности, журнал распространяет антисемитский и расистский материалы, пропагандирующие теорию заговора, говорилось в сообщении ведомства. Веб-сайт издания уже заблокирован, с платформами социальных сетей, на которых оно работало, также связались с просьбой о закрытии аккаунтов.
The Guardian отмечает, что слоганом последнего выпуска журнала был «Германия для немцев», который также является старым нацистским лозунгом. В конце мая общественное негодование вызвала видеозапись с вечеринки на острове Зильт, где гости под песню L'amour toujours выкрикивали: «Иностранцы вон! Германия для немцев!». Также СМИ стали известны аналогичные случаи в элитной школе-интернате Луизенлунд и общине Крёф на западе Германии. «Баварское радио» сообщало, что композиция стала неким «шифром» ультраправых немцев, хотя сама песня отношения к национализму не имеет.