Захарова связала запрет немецкого журнала Compact со своим интервью

The Guardian отмечает, что слоганом последнего выпуска журнала был «Германия для немцев», который также является старым нацистским лозунгом. В конце мая общественное негодование вызвала видеозапись с вечеринки на острове Зильт, где гости под песню L'amour toujours выкрикивали: «Иностранцы вон! Германия для немцев!». Также СМИ стали известны аналогичные случаи в элитной школе-интернате Луизенлунд и общине Крёф на западе Германии. «Баварское радио» сообщало, что композиция стала неким «шифром» ультраправых немцев, хотя сама песня отношения к национализму не имеет.