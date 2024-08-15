Shaman провел концерт-квартирник для сотрудников Запорожской АЭС
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) посетил Энергодар, чтобы поддержать участников спецоперации и персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в группе артиста в соцсети «В контакте».
Певец также выступил с концертом-квартирником для сотрудников станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя артиста Антона Коробкова-Землянского. После выступления директор станции Юрий Черничук пригласил его на 40-летний юбилей ЗАЭС в декабре.
В Мариуполе артист выступил в новом концертном зале Дворца детского и юношеского творчества.
24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman и Полина Гагарина.
19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. До этого, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт Дронова, а также удалил страницы исполнителей Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.
22 июля президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «Заслуженный артист России».