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Shaman провел концерт-квартирник для сотрудников Запорожской АЭС

Ведомости

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) посетил Энергодар, чтобы поддержать участников спецоперации и персонал Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом сообщается в группе артиста в соцсети «В контакте».

Певец также выступил с концертом-квартирником для сотрудников станции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя артиста Антона Коробкова-Землянского. После выступления директор станции Юрий Черничук пригласил его на 40-летний юбилей ЗАЭС в декабре.

В Мариуполе артист выступил в новом концертном зале Дворца детского и юношеского творчества.

24 июня Евросоюз (ЕС) опубликовал очередной пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Реестр, в частности, пополнили Shaman и Полина Гагарина.

19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. До этого, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт Дронова, а также удалил страницы исполнителей Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.

22 июля президент России Владимир Путин присвоил Shaman почетное звание «Заслуженный артист России».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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