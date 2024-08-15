Shaman провел концерт-квартирник для сотрудников Запорожской АЭС

19 июля рядом с посольством США в Москве прошел митинг-концерт Shaman. Его участники выступили против блокировки российских артистов на YouTube. До этого, 4 июля, видеохостинг заблокировал аккаунт Дронова, а также удалил страницы исполнителей Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса.