Суд в Москве оштрафовал Каца на 40 000 рублей за непредоставление сведений

Каца включили в реестр иностранных агентов в июле 2022 г., а в декабре того же года он стал первым физлицом-иноагентом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. 30 декабря 2023 г. Кац был оштрафован на 50 000 руб. за непредоставление отчетов о деятельности иноагента.