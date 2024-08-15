Суд в Москве оштрафовал Каца на 40 000 рублей за непредоставление сведений
Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал политика и блогера Максима Каца (признан иностранным агентом в России) на 40 000 руб. за непредоставление отчетов о деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Кац признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ).
В августе 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Его признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.
Каца включили в реестр иностранных агентов в июле 2022 г., а в декабре того же года он стал первым физлицом-иноагентом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. 30 декабря 2023 г. Кац был оштрафован на 50 000 руб. за непредоставление отчетов о деятельности иноагента.