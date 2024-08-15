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Суд в Москве оштрафовал Каца на 40 000 рублей за непредоставление сведений

Ведомости

Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал политика и блогера Максима Каца (признан иностранным агентом в России) на 40 000 руб. за непредоставление отчетов о деятельности иноагента. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Кац признан виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ).

В августе 2023 г. Басманный суд Москвы заочно приговорил Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Его признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.

Каца включили в реестр иностранных агентов в июле 2022 г., а в декабре того же года он стал первым физлицом-иноагентом, оштрафованным за отсутствие маркировки иноагента. 30 декабря 2023 г. Кац был оштрафован на 50 000 руб. за непредоставление отчетов о деятельности иноагента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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