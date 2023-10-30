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Пономарева и Каца оштрафовали за непредоставление отчета о работе иноагента

Ведомости

Блогера, экс-депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца (признан иноагентом в РФ) и правозащитника Льва Пономарева (признан СМИ-иноагентом в РФ) оштрафовали на 50 000 руб. каждого за непредоставление отчетов о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба Хорошевского райсуда Москвы.

Пономарев и Кац были оштрафованы по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ).

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Кац был первым оштрафованным физлицом-иноагентом – в декабре 2022 г. Каца признали виновным в отсутствии маркировки иноагента. Сумма штрафа тогда составила 15 000 руб. Его включили в реестр иноагентов в июле прошлого года, вместе с муниципальным депутатом по Красносельскому району Москвы Ильей Яшиным, телеведущей Татьяной Лазаревой и др.

Пономарев был включен в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. По версии Минюста, он получал деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях и на информационных порталах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России.

В конце августа 2022 г. Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС) России. Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. В отказном определении КС говорилось, что суд не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению.

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24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Каца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Кац также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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