Пономарева и Каца оштрафовали за непредоставление отчета о работе иноагента

24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Каца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Кац также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.