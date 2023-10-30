Пономарева и Каца оштрафовали за непредоставление отчета о работе иноагента
Блогера, экс-депутата муниципального собрания Щукино Максима Каца (признан иноагентом в РФ) и правозащитника Льва Пономарева (признан СМИ-иноагентом в РФ) оштрафовали на 50 000 руб. каждого за непредоставление отчетов о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщила пресс-служба Хорошевского райсуда Москвы.
Пономарев и Кац были оштрафованы по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (непредоставление или несвоевременное предоставление иностранным агентом в уполномоченный орган сведений, предоставление которых предусмотрено законодательством РФ).
Кац был первым оштрафованным физлицом-иноагентом – в декабре 2022 г. Каца признали виновным в отсутствии маркировки иноагента. Сумма штрафа тогда составила 15 000 руб. Его включили в реестр иноагентов в июле прошлого года, вместе с муниципальным депутатом по Красносельскому району Москвы Ильей Яшиным, телеведущей Татьяной Лазаревой и др.
Пономарев был включен в реестр СМИ-иностранных агентов в конце декабря 2020 г. одновременно с четырьмя журналистами. По версии Минюста, он получал деньги из-за рубежа и публиковал в соцсетях и на информационных порталах свое мнение о ситуации с защитой прав человека в России.
В конце августа 2022 г. Пономарев направил жалобу в Конституционный суд (КС) России. Он хотел оспорить положения закона, которые обязывают человека после включения в соответствующий реестр маркировать себя СМИ – иностранным агентом в любой публикации. В отказном определении КС говорилось, что суд не нашел оснований для принятия жалобы к рассмотрению.
24 августа Басманный суд Москвы заочно приговорил блогера Каца к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии. Каца признали виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации об армии России). Кац также лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на четыре года. По версии следствия, 3 апреля 2022 г. Кац разместил на своем канале YouTube видеозапись с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.