В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента
Блогер, бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом в России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца виновным в отсутствии маркировки физического лица — иностранного агента», — рассказал Чиков.
Он добавил, что размер штрафа составил 15 000 руб. Из опубликованных правозащитником документов следует, что Каца признали виновным по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ.
По словам правозащитника, основанием для штрафа стали посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале Каца. Он уточнил, что защитой экс-депутат выступал его адвокат Ильнур Шарапов.
Минюст внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля. Вместе с блогером в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др. В конце октября МВД РФ объявило Каца в розыск по уголовной статье.
1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.
В Госдуме пояснили, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.
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