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В России впервые оштрафовали физлицо-иноагента

Ведомости

Блогер, бывший депутат муниципального собрания Щукино Максим Кац стал первым оштрафованным физлицом-иноагентом в России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

«Хорошевский суд Москвы признал блогера Максима Каца виновным в отсутствии маркировки физического лица — иностранного агента», — рассказал Чиков.

Он добавил, что размер штрафа составил 15 000 руб. Из опубликованных правозащитником документов следует, что Каца признали виновным по ч. 2 ст. 19.7.5-4 КоАП РФ.

По словам правозащитника, основанием для штрафа стали посты в Telegram-канале и видео в YouTube-канале Каца. Он уточнил, что защитой экс-депутат выступал его адвокат Ильнур Шарапов. 

Минюст внес Максима Каца в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, 22 июля. Вместе с блогером в список попали блогер Вероника Белоцерковская, муниципальный депутат по Красносельскому району Москвы Илья Яшин, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева и др. В конце октября МВД РФ объявило Каца в розыск по уголовной статье.

1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью.

В Госдуме пояснили, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами». Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных