Правительство поддержало законопроект «о третьих лицах» в отношении иноагентов

Правительство поддержало законопроект «о третьих лицах» в отношении иноагентовЕго просят доработать ко второму чтению
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о введении ответственности для лиц, способствующих нарушению законов иноагентами. Белый дом в своем отзыве («Ведомости» с ним ознакомились) указывает, что поддерживает проект при условии его доработки ко второму чтению.
Инициатива была внесена в Госдуму еще 26 апреля группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Поправки предлагаются в законы «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (приняты в первом чтении 21 июня).
Согласно тексту инициативы, органы публичной власти, организации, должностные лица, физлица обязаны учитывать официально установленные ограничения, связанные со статусом иноагента. Если же органы власти и все иные перечисленные лица помогают иноагенту нарушить законодательство, то Минюст может вынести им официальное предупреждение об устранении нарушения.
Ограничения, которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Иноагенты, в частности, не могут быть назначены на должности в органы власти; не могут участвовать в экспертных и консультативных органах при власти; не могут осуществлять антикоррупционную и экологическую экспертизу; вести просветительскую и педагогическую деятельность; просветительскую – среди несовершеннолетних; получать государственную финансовую поддержку и др.
Пискарев разъяснял суть законопроекта на таком примере: «Для иноагентов существует целый ряд ограничений – к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных либо личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку в случае принятия нашего законопроекта Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки – также будет предупреждение».
Санкции для иноагентов
Депутаты также предусмотрели ответственность в Кодексе об административных правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста. Штрафы для граждан составят до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 руб., для юрлиц – до 300 000 руб.
Во время Петербургского международного юридического форума 11 мая замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что в законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица», отсюда появилось неформальное название депутатской инициативы. По словам Свириденко, инициатива касается «любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».
Белый дом поддержит инициативу при условии ее корректировки ко второму чтению. А именно: «с учетом изменения предмета государственного контроля» необходимо внести в законы «О банках и банковской деятельности» и «Об актах гражданского состояния» корреспондирующие изменения, говорится в документе, с которым ознакомились «Ведомости».
Эти поправки потребовались в том числе в связи с запретом выделения средств из бюджета иноагентам, поясняет политолог Павел Склянчук. Это требует поправки в другие законы, чтобы ввести ограничения на банковские переводы. Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия») предположил, что поправки могут касаться регулирования переводов денежных средств в связи с новыми ограничениями.
В подготовке статьи участвовала Дарья Мосолкина