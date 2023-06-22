Правительство поддержало законопроект «о третьих лицах» в отношении иноагентов

Ограничения, которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Иноагенты, в частности, не могут быть назначены на должности в органы власти; не могут участвовать в экспертных и консультативных органах при власти; не могут осуществлять антикоррупционную и экологическую экспертизу; вести просветительскую и педагогическую деятельность; просветительскую – среди несовершеннолетних; получать государственную финансовую поддержку и др.