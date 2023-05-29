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Госдума в июне должна принять в первом чтении законопроект о наказании за помощь иноагентам

Депутаты планируют ввести за это штрафы до 300 000 руб.
Елена Мухаметшина Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

В июне Госдума примет в первом чтении так называемый законопроект «о третьих лицах» в отношении иноагентов. На минувшей неделе (24 мая) закончился прием замечаний к законопроекту. Собеседник «Ведомостей» в Госдуме говорит, что никаких препятствий для принятия инициативы в первом чтении в июне нет, но точная дата пока не раскрывается.

Законопроект был внесен в Госдуму 26 апреля группой депутатов во главе с председателем думского комитета по безопасности Василием Пискаревым («Единая Россия»). Поправки предложено внести в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Согласно тексту инициативы, органы публичной власти, организации, должностные лица, физлица обязаны (при действиях или бездействии) учитывать официально установленные ограничения, связанные со статусом иноагента. Если же органы власти и все иные перечисленные лица помогают иноагенту нарушить законодательство, то Минюст может вынести им официальное предупреждение об устранении нарушения.

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Ограничения, которые должны быть учтены и которые нельзя нарушать, перечислены в 18 частях ст. 11 закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Иноагенты, в частности, не могут быть назначены на должности в органы власти; не могут участвовать в экспертных и консультативных органах при власти; не могут осуществлять антикоррупционную и экологическую экспертизу; вести просветительскую и педагогическую деятельность; просветительскую – среди несовершеннолетних; получать государственную финансовую поддержку и др.

В пояснительной записке к законопроекту Пискарева и его соавторов говорится, что «прямая и косвенная поддержка иностранных агентов со стороны государства противоречит национальным интересам России и должна быть запрещена». Поправки по их замыслу будут способствовать «укреплению суверенитета Российской Федерации».

Пискарев разъяснял суть законопроекта на таком примере: «Для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных либо личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку в случае принятия нашего законопроекта Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки – также будет предупреждение».

Предупреждением законодатели не ограничиваются. Поправки они намерены внести и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста. Штрафы для граждан составят до 50 000 руб., для должностных лиц – от 100 000 руб., для юрлиц – до 300 000 руб., сообщал комитет Госдумы по безопасности.

Во время Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) 11 мая замминистра юстиции Олег Свириденко заявил, что в законодательстве об иноагентах появится категория «третьи лица», отсюда появилось неформальное название депутатской инициативы. По словам Свириденко, инициатива касается «любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон».

«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», – сказал Свириденко.

При этом в той версии законопроекта, которая будет рассматриваться в первом чтении, не сказано о прямом запрете показывать людей со статусом иноагентов.

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Что касается формулировки «третьи лица», то ее в законопроекте тоже нет. Это понятие есть в гражданско-процессуальном законодательстве. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, по ГПК (ст. 43) могут вступить в дело в гражданском процессе на стороне истца или ответчика, если решение суда может повлиять на их права или обязанности.

Иностранные агенты постепенно превращаются в своеобразную юридическую касту неприкасаемых, поскольку любое взаимодействие с ними может повлечь за собой прямые правовые риски для контрагента, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.

На ПМЮФе деятельность иноагентов комментировал и министр юстиции Константин Чуйченко. Он заявлял, что этот статус должны приобретать люди, если их деятельность «направлена против наших духовно-нравственных ценностей». «Поскольку это уже элемент государственной политики. И мы, определяя иноагента, когда обсуждали новый закон, там шикарный из Общественной палаты или из Совета по правам человека дали термин – «токсичность». Вот сквозь призму его духовно-нравственных ценностей, кстати, мы тоже будем, вероятно, в основу своего выбора закладывать заключение эксперта», – говорил министр.

Сейчас в реестре иностранных агентов, опубликованном на сайте Минюста, 609 человек и организаций. В минувшую пятницу (26 мая) Минюст вновь обновил реестр. В него попали девять физлиц, включая экс-депутата Госдумы, и две организации.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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